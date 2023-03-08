Производитель шин Michelin продаст российские активы местному дистрибьютору — Finance.ua

Производитель шин Michelin продаст российские активы местному дистрибьютору Сегодня 01:57 — Фондовый рынок

Один из ведущих производителей шин в мире, французская Michelin Group, нашла покупателя на завод в подмосковном Давыдово, который простаивает с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, актив купит дистрибьютор этой и других шинных марок ООО «Пауэр Интернешнл-шины».

«Сначала Michelin намеревалась продать активы в рф локальному менеджменту, но в отчетности за 2022 год допустила участие третьей стороны, сообщив о текущих переговорах. Предполагаемый покупатель с прошлого года ввозит в рф шины китайской марки Hifly, и аналитики считают, что это сотрудничество может помочь перезапустить завод», — говорится в статье.

Отмечается, что сделка по продаже российских активов Michelin близка к завершению.

В Michelin газете сказали, что владелец рассматривает возможную продажу активов в россии, отказавшись комментировать возможного покупателя и перспективы площадки в Подмосковье. В ООО «Пауэр Интернешнл-шины» не ответили на запрос издания.

"Площадка Michelin в Давыдово (Подмосковье) заработала в 2004 году и стала первым примером инвестиций глобальных производителей шин в россию.

Мощность площадки составляет от 1,5-2 млн шин в год, в основном для легковых автомобилей. Выпускались как летние, так и зимние шины, часть продукции экспортировалась (сейчас санкции ЕС запрещают ввоз шин из рф). Выпуск в рф составил 1% общего производства Michelin и 2% от объема продаж. Площадка простаивает с середины марта", — говорится в статье.

Економічна Правда По материалам:

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