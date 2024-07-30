Производитель «Милки» и «Орео» засекретил данные о прибыли в россии — Finance.ua
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Производитель «Милки» и «Орео» засекретил данные о прибыли в россии

Фондовый рынок
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Американская компания Mondelez International — производитель шоколада и печенья Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc — решила не обнародовать финансовую отчетность своего российского бизнеса за 2023 год.
Об этом «Экономической правде» сообщила коалиция B4Ukraine.
«Решение не раскрывать данные (как это делают также Nestle и Mars) демонстрирует попытку гигантов потребительских товаров избежать дальнейшего репутационного краха, связанного с их отказом выходить из рынка страны-агрессора», — заявили в B4Ukraine.
Cнековый гигант Mondelez International пообещал сделать свой бизнес там «автономным с самодостаточной цепью поставок» до конца прошлого года.
«Несмотря на обещания сократить деятельность в россии, а также наши многочисленные попытки привлечь руководство компании к диалогу, Mondelez продолжает расширять российский бизнес по некоторым показателям», — рассказали в B4Ukraine.
К примеру, в коалиции приводят данные о том, что фирма продала в рф 9800 тонн шоколада Milka только за первый квартал 2024 года — в шесть раз больше, чем было отмечено в ее прогнозе.
российская «дочка» компании и ее сотрудники также остаются связанными с остальными Mondelez.
Так, сведущий источник Reuters сообщил, что российское дочернее предприятие Mondelez до сих пор использует общую систему планирования ресурсов (ERP) компании. Источник также сообщил, что российские сотрудники, работающие на российский бизнес, посещают рабочие встречи с работниками из других регионов.
Несмотря на засекречивание отчетности, по оценкам Киевской школы экономики (KSE), доход Mondelez в россии в 2023 году составил около 1,4 миллиарда долларов, а сумма налогов, уплаченных Кремлю — 62 миллиона долларов.
По материалам:
Економічна Правда
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