Производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса — Finance.ua

Производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса
Немецкая компания Tchibo GmbH — четвертый производитель кофе в мире — вышла из российского бизнеса: российская «дочка» перешла в местный топ-менеджмент.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что Tchibo GmbH в июле перестал владеть ООО «Чибо СНГ», свидетельствуют данные российского ЕГРЮЛ.
Новым владельцем бизнеса стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля «МВК» в залоге Tchibo GmbH.
По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, у «Чибо СНГ» остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего компания должна продлить поставки кофе под новым брендом.
Один из текущих вариантов — марка Gold, уточняет собеседник издания. Почта «Чибо СНГ» уже работает на домене gold-coffee. В офисах «Чибо СНГ» и Tchibo GmbH на вопросы газеты не ответили.
Tchibo называет себя четвертым производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Главная компания также занимается продажей непродовольственных товаров, туристических услуг и т.д.
«Чибо СНГ» выпускала кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области и импортировала часть продукции с иностранных площадок Tchibo GmbH.
По данным участников рынка бренд Tchibo занимает около 2,6% российского рынка кофе в натуральном выражении и 1,6% в деньгах.
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