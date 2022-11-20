Производитель фотоаппаратов Leica представил смартфон с интересной камерой — Finance.ua
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Производитель фотоаппаратов Leica представил смартфон с интересной камерой

Технологии&Авто
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Производитель фотоаппаратов Leica представил смартфон с интересной камерой
Производитель фотоаппаратов Leica представил смартфон с интересной камерой, Фото: Leica
В прошлом году известный производитель фотоаппаратов Leica объединился с Sharp для выпуска своего первого смартфона. Модель называлась Leitz Phone 1. Теперь компания представила второе поколение.
Главный момент, выделяемый Leitz Phone 2 на фоне конкурентов — это дюймовый сенсор камеры, умеющий имитировать фирменные объективы с разным фокусным расстоянием.
Фото: Leica
Фото: Leica
Характеристики в нем тоже топовые:
  • OLED-экран 6.6 дюйма, 240 Гц, 2730×1260 точек;
  • Процессор Snapdragon 8 Gen 1, 12+512 ГБ памяти;
  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч с беспроводной зарядкой;
  • Основная камера 47 Мп с датчиком глубины на 1.9 Мп;
  • ОС Android 12 с интерфейсом, вдохновленным камерами Leica.
Другие особенности Leitz Phone 2 включают разъем для наушников 3,5 мм, рейтинг защиты IP68, слот microSD, модуль NFC для бесконтактной оплаты и Wi-Fi 6. Также есть поддержка Dolby Vision и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.
Аппарат будет продаваться эксклюзивно в Японии. Его можно будет купить начиная с 18 ноября по цене 225 360 иен, это примерно 60 000 грн.
По материалам:
УНІАН
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