Производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон — Finance.ua
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Производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон

Фондовый рынок
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Производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон
Производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон
Появились официальные рендеры NIO Phone — первого смартфона китайского производителя электромобилей. Об этом сообщает Gizmochina.
Реальное устройство было в руках сотрудника NIO. NIO Phone получил лицензии на доступ к сети и будет доступен в двух конфигурациях. Он должен использовать технологию UWB для расширенных возможностей дистанционного управления. Это говорит о том, что NIO надеется привлечь владельцев транспортных средств NIO в качестве своей целевой аудитории.
NIO Phone представляют как высокопроизводительное устройство с ориентировочной ценой $690-$969. Его тестирование показало результат в AnTuTu — 1 360 974 балла, конкурируя с устройствами на Snapdragon 8+ Gen 1. Однако следует быть внимательным к этому показателю, поскольку он получен на основе инженерного образца.
Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: 16 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ. По фото видно, что корпус устройства будет серого цвета, дисплей будет плоским с отверстием для передней камеры, основная камера будет с тремя датчиками.
По материалам:
ua.news
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