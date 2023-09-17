Производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон — Finance.ua

Производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон Сегодня 05:37 — Фондовый рынок

Производитель электромобилей NIO показал свой первый смартфон

Появились официальные рендеры NIO Phone — первого смартфона китайского производителя электромобилей. Об этом сообщает Gizmochina.

Реальное устройство было в руках сотрудника NIO. NIO Phone получил лицензии на доступ к сети и будет доступен в двух конфигурациях. Он должен использовать технологию UWB для расширенных возможностей дистанционного управления. Это говорит о том, что NIO надеется привлечь владельцев транспортных средств NIO в качестве своей целевой аудитории.

NIO Phone представляют как высокопроизводительное устройство с ориентировочной ценой $690-$969. Его тестирование показало результат в AnTuTu — 1 360 974 балла, конкурируя с устройствами на Snapdragon 8+ Gen 1. Однако следует быть внимательным к этому показателю, поскольку он получен на основе инженерного образца.

Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: 16 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ. По фото видно, что корпус устройства будет серого цвета, дисплей будет плоским с отверстием для передней камеры, основная камера будет с тремя датчиками.

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