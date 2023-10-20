Производитель электрогрузовиков Volta Truck обанкротился — Finance.ua
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Производитель электрогрузовиков Volta Truck обанкротился

Фондовый рынок
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Производитель электрогрузовиков Volta Truck обанкротился
Производитель электрогрузовиков Volta Truck обанкротился
Шведский производитель электрических грузовиков Volta Trucks объявил о начале процедуры банкротства в Швеции. В ближайшее время стартап объявит о банкротстве в Великобритании, где Volta Trucks имеет офис.
Об этом пишет агентство Reuters.
Компания заявила, что не может выполнять заказы на поставку электрогрузовиков после того, как в августе обанкротился ее основной поставщик запчастей Proterra.
Volta Trucks основана в 2019 году и подготовила к производству 16-тонный полностью электрический грузовик Volta Zero с уникальной конструкцией кабины и шасси, прошедшей пилотную эксплуатацию в пяти странах Европы.
После успешных испытаний компания получила заказ на 5000 автомобилей. Volta Trucks планировала приступить к серийному производству автомобилей и уже обустраивала производственную площадку в Австрии.
За последние несколько лет ряд стартапов по производству электромобилей привлекли миллиарды долларов от инвесторов, но большинство из них так и не перешли к серийному производству, а некоторые обанкротились (Proterra и Lordstown).
Основная причина неудач — проблемы с привлечением средств на этапе производства из-за высоких процентных ставок, поясняют в агентстве. Volta Trucks также подтвердила, что столкнулась с проблемами с привлечением денег. В первые годы работы Volta привлекла $316 млн от инвесторов.
По материалам:
Finance.ua
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