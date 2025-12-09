Производитель бытовой техники представил гуманоидного робота с шестью руками (фото) Сегодня 05:20 — Технологии&Авто

Производитель бытовой техники представил гуманоидного робота с шестью руками (фото), Фото: humanoidsdaily.com

Производитель бытовой техники Midea представил нового промышленного гуманоида Miro U — робота с шестью руками, который компания собирается внедрить на своих заводах уже в конце этого года.

Как сообщает Humanoids Daily, Midea отказалась от привычной антропоморфной конструкции. У Miro U есть голова и торс, но вместо двух рук сразу шесть, а вместо ног платформа, способная разворачиваться на месте на 360 градусов.

В компании утверждают, что такая конструкция позволяет выполнять задачи, выходящие за рамки человеческих физиологических возможностей.

Фото: humanoidsdaily.com

Две нижние руки предназначены для подъема тяжелых деталей, в то время как верхние могут параллельно заниматься точными операциями. Midea планирует использовать Miro U на линии по производству стиральных машин, рассчитывая увеличить эффективность сборки примерно на 30%.

Компания также развивает более широкую линейку роботов. Помимо промышленных моделей серии Miro параллельно создается серия Meila для бытовых задач. В 2026 году Midea хочет начать использовать гуманоидов этой серии для помощи и сопровождения покупателей в магазинах.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.