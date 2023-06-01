Производитель Bradley откроет офис в Украине, — Зеленский. — Finance.ua

Производитель Bradley откроет офис в Украине, — Зеленский. Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Производитель Bradley откроет офис в Украине, — Зеленский.

Президент Зеленский провел переговоры с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Стороны договорились, что производитель оружия и власти начнут работу по открытию офиса BAE Systems в Украине.

Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

Он уточнил, что встречался именно с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиган и директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.

В перспективе стороны рассматривают возможность запуска мощностей по ремонту и производству продукции компании.

«Мы готовы стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас», — подчеркнул президент.

BAE Systems является одной из самых крупных оборонных компаний в мире. Компания производит оружие, которое партнеры также передают Украине. Среди наиболее известных моделей БМП M 2 Bradley, танки Challenger 2, гаубицы M 777 , БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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