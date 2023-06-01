Производитель Bradley откроет офис в Украине, — Зеленский. — Finance.ua
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Производитель Bradley откроет офис в Украине, — Зеленский.

Фондовый рынок
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Производитель Bradley откроет офис в Украине, — Зеленский.
Производитель Bradley откроет офис в Украине, — Зеленский.
Президент Зеленский провел переговоры с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Стороны договорились, что производитель оружия и власти начнут работу по открытию офиса BAE Systems в Украине.
Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.
Он уточнил, что встречался именно с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиган и директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.
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В перспективе стороны рассматривают возможность запуска мощностей по ремонту и производству продукции компании.
«Мы готовы стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас», — подчеркнул президент.
BAE Systems является одной из самых крупных оборонных компаний в мире. Компания производит оружие, которое партнеры также передают Украине. Среди наиболее известных моделей БМП M2 Bradley, танки Challenger 2, гаубицы M777, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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