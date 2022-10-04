Производитель беспилотников обманул «вторую армию мира» на 20 миллионов рублей — Finance.ua
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Производитель беспилотников обманул «вторую армию мира» на 20 миллионов рублей

Фондовый рынок
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После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину стало известно о том, что производитель подводных беспилотников обманул Минобороны россии при выполнении гособоронзаказа.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, в 2015 году компания «Тетис Про» получила заказы на производство автономного подводного аппарата «Гавиа». Сумма заказа составила 101,9 миллиона рублей.
ФСБ при проверке было установлено, что организация включила в стоимость работ излишние комплектующие на 20,6 миллиона рублей.
Суд взыскал весь полученный доход компании. Руководителей «Тетис Про» сейчас разыскивают. По факту происшествия возбуждено дело по статье 285 («злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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