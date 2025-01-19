Производитель батарей для электромобилей CATL попал под санкции Минобороны США — Finance.ua

Производитель батарей для электромобилей CATL попал под санкции Минобороны США Сегодня 04:42 — Фондовый рынок

Производитель батарей для электромобилей CATL попал под санкции Минобороны США

Крупнейший производитель батарей CATL попал под санкции Минобороны США. Пентагон заявил, что компания сотрудничает с военными Китая, а значит, взаимодействие с CATL может представлять угрозу национальной безопасности.

Пока власти США не упомянули о конкретных ограничениях для CATL, однако репутационные потери уже есть: акции китайской фирмы в данный момент упали на пять процентов. Производитель батарей не согласен с обвинениями.

В официальном заявлении CATL действия Минобороны США называют ошибочными и подчеркивают, что никогда не были связаны с военным бизнесом. Для китайской корпорации включение в черный список Пентагона не обещает ничего хорошего: предупреждение властей США может поставить под угрозу совместные проекты с американскими партнерами.

Аналитики Reuters полагают, что Пентагон де-факто вводит ограничения на сотрудничество в определенных секторах экономики. Американские законодатели давно пытались включить CATL в черный список, поскольку концерн Ford планировал купить у китайской стороны лицензию на производство недорогих литий-ионных ячеек. Теперь совместный проект с ожидаемыми инвестициями в размере 3,5 миллиарда долларов под вопросом.

В настоящее время батареи CATL не поставляются в США, однако Tesla использует их на электромобилях китайского производства.

Autogeek По материалам:

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