Производитель батарей для электромобилей CATL попал под санкции Минобороны США — Finance.ua
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Производитель батарей для электромобилей CATL попал под санкции Минобороны США

Фондовый рынок
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Производитель батарей для электромобилей CATL попал под санкции Минобороны США
Производитель батарей для электромобилей CATL попал под санкции Минобороны США
Крупнейший производитель батарей CATL попал под санкции Минобороны США. Пентагон заявил, что компания сотрудничает с военными Китая, а значит, взаимодействие с CATL может представлять угрозу национальной безопасности.
Пока власти США не упомянули о конкретных ограничениях для CATL, однако репутационные потери уже есть: акции китайской фирмы в данный момент упали на пять процентов. Производитель батарей не согласен с обвинениями.
В официальном заявлении CATL действия Минобороны США называют ошибочными и подчеркивают, что никогда не были связаны с военным бизнесом. Для китайской корпорации включение в черный список Пентагона не обещает ничего хорошего: предупреждение властей США может поставить под угрозу совместные проекты с американскими партнерами.
Аналитики Reuters полагают, что Пентагон де-факто вводит ограничения на сотрудничество в определенных секторах экономики. Американские законодатели давно пытались включить CATL в черный список, поскольку концерн Ford планировал купить у китайской стороны лицензию на производство недорогих литий-ионных ячеек. Теперь совместный проект с ожидаемыми инвестициями в размере 3,5 миллиарда долларов под вопросом.
В настоящее время батареи CATL не поставляются в США, однако Tesla использует их на электромобилях китайского производства.
По материалам:
Autogeek
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