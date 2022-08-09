Производитель алюминиевых банок Ball оценил убытки из-за выхода из рф в 435 миллионов долларов — Finance.ua

Производитель алюминиевых банок Ball оценил убытки из-за выхода из рф в 435 миллионов долларов Сегодня 05:21 — Фондовый рынок

Производитель алюминиевых банок Ball оценил убытки из-за выхода из рф в 435 миллионов долларов

Американская корпорация Ball, производящая алюминиевые банки, из-за решения о выходе с российского рынка терпит убытки в $435 млн.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2 квартал 2022 года.

«Из-за войны в Украине компания ранее объявила о намерении приостановить будущие инвестиции в россии и занимается продажей своего российского бизнеса. Ball провела анализ ожидаемого возмещения денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала ущерб от обесценения в размере $435 млн», — заявила компания.

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В 2021 году на ее российский бизнес пришлось примерно 4% общей чистой выручки и 8% общей операционной прибыли компании.

Кроме того, в 2021 году заводы Ball в россии произвели около 5% от 112,5 млрд ее мировых поставок банок для напитков.

В России Ball принадлежат три завода по производству алюминиевых банок: в московской, ленинградской и челябинской областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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