Производитель алюминиевых банок Ball оценил убытки из-за выхода из рф в 435 миллионов долларов — Finance.ua
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Производитель алюминиевых банок Ball оценил убытки из-за выхода из рф в 435 миллионов долларов

Фондовый рынок
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Производитель алюминиевых банок Ball оценил убытки из-за выхода из рф в 435 миллионов долларов
Производитель алюминиевых банок Ball оценил убытки из-за выхода из рф в 435 миллионов долларов
Американская корпорация Ball, производящая алюминиевые банки, из-за решения о выходе с российского рынка терпит убытки в $435 млн.
Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2 квартал 2022 года.
«Из-за войны в Украине компания ранее объявила о намерении приостановить будущие инвестиции в россии и занимается продажей своего российского бизнеса. Ball провела анализ ожидаемого возмещения денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала ущерб от обесценения в размере $435 млн», — заявила компания.
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В 2021 году на ее российский бизнес пришлось примерно 4% общей чистой выручки и 8% общей операционной прибыли компании.
Кроме того, в 2021 году заводы Ball в россии произвели около 5% от 112,5 млрд ее мировых поставок банок для напитков.
В России Ball принадлежат три завода по производству алюминиевых банок: в московской, ленинградской и челябинской областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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