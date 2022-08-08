Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг — Finance.ua

Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг Сегодня 06:09 — Фондовый рынок

Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг

Международная инвестиционная компания BlackRock, крупнейшая в мире по размеру активов в управлении, начала процесс закрытия крупного биржевого фонда российских ценных бумаг russia ETF.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

BlackRock с 17 августа начнет ликвидацию своего биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF.

При этом ликвидация может занять «длительный период времени», как минимум до конца 2023 года, сообщила BlackRock.

«Это первый крупный ETF с российскими бумагами, который будет закрыт в США. Доходы от нескольких активов russia ETF, которые могут быть ликвидированы, распределят между акционерами. Большинство активов фонда сейчас нельзя продать из-за санкций или остановок торгов на биржах», — пишет агентство со ссылкой на заявление компании.

На пике, в 2018 году, стоимость активов в Russia ETF превышала $800 млн, однако их цена практически обнулилась в марте.

Как писала Financial Times, BlackRock понесла убытки в размере около $17 млрд.

К концу января клиенты компании владели российскими бумагами на $18,2 млрд, но 28 февраля BlackRock сообщила, что стоимость российских активов упала до $1 млрд.

После 31 декабря 2023 г., если фонд не сможет ликвидировать свои активы, BlackRock может прекратить деятельность фонда в любое время. Но у акционеров не будет гарантии получения доходов, связанных с российскими ценными бумагами и депозитарными расписками.

russia ETF преимущественно владеет российскими обычными акциями, продажи которых российское правительство запретило иностранцам, а также депозитарными расписками, торговля которыми в настоящее время приостановлена на биржах США и Британии.

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Економічна Правда По материалам:

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