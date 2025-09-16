ПАРТНЕРСКАЯ Прогноз цены Solana: нацелился на 300 $ после роста до 247 $, в центре внимания — прорыв уровня 250 $ Сегодня 12:22

Прогноз цены Solana: нацелился на 300 $ после роста до 247 $, в центре внимания — прорыв уровня 250 $

Solana продемонстрировала сильный рост, достигнув нового максимума выше 247 долларов. Внимание рынка теперь обращено к тому, сможет ли она преодолеть уровень 250 долларов. На фоне растущего интереса и активной торговли в центре внимания находится следующая возможная цель. Будет ли импульс подталкивать его ближе к 300 долларам, или сопротивление замедлит движение? Ответ может определить будущие тенденции.

XYZVerse устанавливает новую тенденцию, может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Как первый в истории мем-токен, посвященный всем видам спорта, он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичный настрой по поводу $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильный оптимистичный настрой по поводу этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных крипто-инфлюенсеров. DanjoCapitalMaster , у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сути, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе высокоэнергетический мир спорта с вирусной природой мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,005 доллара на этапе 13, и уже собрано более 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, и с целевой ценой листинга в 0,1 доллара эти цифры привлекают внимание людей.

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделяется на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество через аирдропы и бонусы, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из особенностей XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу «Посол», дающую пользователям возможность зарабатывать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с крупными спортивными знаменитостями, чтобы повысить узнаваемость.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker. XYZ подчеркивает стремление XYZVerse к расширению своей полезности. Это большой шаг, который дает сообществу возможность реально использовать проект.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятное преимущество, которое добавляет дополнительную ценность просто за то, что они являются частью экосистемы.

Может ли XYZVerse стать следующей крупной мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в что-то большое. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас, возможно, самое время присмотреться к ней повнимательнее.

Solana (SOL)

Источник: TradingView

За последние 7 дней SOL подскочил на 16,77% и сейчас торгуется в диапазоне от 213,97 до 257,98. Прирост за месяц достигает 29,73%, а за 6 месяцев — огромных 92,28%. Краткосрочные покупатели активны, но цена все еще находится ниже пика этой недели, что указывает на паузу после ралли.

10-дневная средняя составляет 241,90, а 100-дневная — 238,56, так что быстрая линия всего на 3,34 выше медленной. Индикаторы моментума показывают 43,97 и 27,10, оба ниже нейтрального уровня, а сигнальная линия слегка отрицательна. Эта комбинация указывает на то, что рынок охлаждается, но не сломан. «Быки» будут указывать на широкий шестимесячный рост, «медведи» — на слабый импульс.

Если SOL сможет закрыться выше 257,98, откроется путь к ближайшему потолку на 275,85, что добавит около 18% от средней полосы. Прорыв выше 275,85 может привести к целевому уровню 319,86, что означает дальнейший скачок на 36%. Неспособность удержаться на уровне 213,97 приведет к падению цены к нижней границе в 187,83, что означает падение почти на 20%. Более глубокое падение до 143,82 будет означать снижение примерно на 39% от текущих уровней. Трейдеры сейчас наблюдают, перевернется ли динамика в сторону роста или пробьет первую поддержку.

Заключение

SOL сохраняет сильную динамику роста к отметке 300 долларов в ходе бычьей фазы 2025 года; перспективы остаются хорошими, но First All-Sport Memecoin XYZVerse нацелен на рост за счет сочетания страсти к спорту и энергии мемов.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.