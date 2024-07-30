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Программы повышения финансовой грамотности в развивающихся странах — опыт Бразилии

Личные финансы
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Программы повышения финансовой грамотности в развивающихся странах — опыт Бразилии
Программы повышения финансовой грамотности в развивающихся странах — опыт Бразилии
Программы повышения финансовой грамотности активно внедряются не только в развитых, но и в развивающихся странах. В этом контексте очень интересен опыт Бразилии.
Правительство этой страны сделало ставку именно на государственные программы в этой области, при этом особое место уделяется работе с молодежью.
На государственном уровне действует Национальная стратегия повышения качества финансового образования (ENEF — Estratègia Nacional de Educação Financeira), разработанная специальной рабочей группой, в состав которой вошли представители органов государственной власти (комитета по регулированию финансовых рынков, министерств образования, юстиции, социальной защиты), а также сотрудники крупнейших банков и кредитных организаций страны.
К моменту разработки программы ENEF около 82% жителей Бразилии не знали точного процента по своим кредитам, а у 87% либо вовсе не было сбережений, либо они были в недостаточном объеме.
Особенность этой программы состоит в том, что она должна была охватить не определенную категорию граждан, а большинство общества.
Одним из направлений ENEF было повышение финансовой грамотности школьников. Пилотный проект, запущенный в 2010 году, охватывал 30 тысяч учащихся по всей стране. Позже его ввели в 212 тысячах школ по всей стране.
С 2020 года бразильское правительство обязало школы включить в учебную программу основы финансового образования. Долгосрочная цель нововведения — усиление экономики страны.
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Национальная стратегия развития финансовой грамотности: что планируют

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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