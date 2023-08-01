Программу «єОселя» расширили: кто может взять ипотечный кредит — Finance.ua
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Программу «єОселя» расширили: кто может взять ипотечный кредит

Личные финансы
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Программу «єОселя» расширили: кто может взять ипотечный кредит
Программу «єОселя» расширили: кто может взять ипотечный кредит
Ипотечные кредиты за бюджетные средства стали доступны большему числу украинцев. С 1 августа расширяется государственная программа «єОселя».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«1 августа вступили в силу принятые Правительством изменения в Постановление КМУ № 856. Отныне подать заявку на участие в программе могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади», — сказано в сообщении.

Кредит на жилье под 7% смогут получить:

  • ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • внутренне перемещенные лица;
  • другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.
Программа ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы добиться максимального мультипликативного эффекта для роста экономики страны.

Квартиру можно выбрать по следующим параметрам:

  • в доме не старше трех лет;
  • в здании, которое возводится аккредитованным банком-партнером застройщиком (список доступен на сайтах банков).
Требования к нормативной площади и предельной стоимости при этом сохраняются: не более 52,5 кв. м на одного плюс 21 кв.м. на каждого следующего члена семьи.
Условия участия в «єОселя» для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

В программе принимают участие 5 банков-партнеров:

Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank.
С начала работы «єОселя» они выдали более 3 млрд грн кредитов. Благодаря этому более 2,2 тысячи украинских семей уже приобрели собственное жилье.

Справка Finance.ua:

  • ожидается, что 10 тысяч украинских семей смогут приобрести собственное жилье по программе «єОселя» до конца 2023 года;
  • в Украине создадут новые подходы к обеспечению жильем украинцев, основанные на международных стандартах прав человека.
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По материалам:
Finance.ua
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