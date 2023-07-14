Программой «Собственное дело» в этом году воспользовались уже 2 800 украинцев — Finance.ua

Программой «Собственное дело» в этом году воспользовались уже 2 800 украинцев Сегодня 09:14 — Личные финансы

Программой «Собственное дело» в этом году воспользовались уже 2 800 украинцев

По программе «Собственное дело» по итогам десятой волны подачи заявлений грантовые средства от государства в размере ₴72 миллиона на начало или развитие бизнеса получат 306 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики , передает Укринформ.

По результатам десятой волны подачи заявлений на микрогранты 306 украинцев получат 72 млн грн на старт или расширение собственного дела. Всего с начала этого года возможностью получить финансовую поддержку от государства на развитие бизнеса по программе «Собственное дело» воспользовались уже 2800 украинцев. Государство инвестирует в их бизнес-проекты 665 млн грн. Это инвестиции не только в развитие предпринимательства, это также инвестиции в активизацию рынка труда, ведь грантополучатели в этом году создадут более 6 тысяч новых рабочих мест", — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов десятой волны 56% женщин и 44% мужчин. Из них более 70% имеют высшее образование. Больше всего грантополучателей из Львовской (56 человек), Ровенской (33 человека), Ивано-Франковской (24 человека), Полтавской (21 человек), Киевской (19 человек) областей.

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса. Наиболее популярными сферами, в которых будут работать победители десятой волны, являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (94 человека), перерабатывающая промышленность (49 человек), временное размещение и организация питания (40 человек), здравоохранение и оказание социальной помощи (22 человека).

Справка Finance.ua:

По грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

В этом году на программу «Собственное дело» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов.

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Укрінформ По материалам:

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