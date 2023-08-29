Программой «єОселя» воспользовались еще 135 семей: кто чаще всего берет ипотечные кредиты — Finance.ua
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Программой «єОселя» воспользовались еще 135 семей: кто чаще всего берет ипотечные кредиты

Кредит&Депозит
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Программой «єОселя» воспользовались еще 135 семей: кто чаще всего берет ипотечные кредиты
Программой «єОселя» воспользовались еще 135 семей: кто чаще всего берет ипотечные кредиты
На прошлой неделе по программе «єОселя» кредиты на приобретение жилья на 200 миллионов гривен получили 135 украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Итого с начала действия программы льготные кредиты на жилье были выданы 2679 семьям на сумму 3,77 млрд грн.
«Только на прошлой неделе кредиты по программе взяли 135 украинцев. Почти 70% из них — военнослужащие и силовики», — отметила замминистра Надежда Бигун.
Она напомнила, что для этих категорий, как и для медиков, педагогов и ученых, программой предусмотрена льготная ставка кредитования — 3%.
Программой «єОселя» воспользовались еще 135 семей: кто чаще всего берет ипотечные кредиты
Также за последнюю неделю ипотечные кредиты под 3% получили 20 педагогов, 13 медиков и 2 ученых.
Кроме этого, с 1 августа ипотечные кредиты стали доступны всем украинцам, не имеющим собственного жилья.
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«Для них действует ставка 7% и на прошлой неделе такие кредиты взяли 9 украинцев», — добавила Бигун.
В Минэкономики уточнили, что чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (91 кредит) и у застройщика (41). Также трое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:
  • Киевской области — 41;
  • города Киева — 20;
  • Винницкой и Ровенской областей — по 8;
  • Волынской — 7.

Справка Finance.ua:

  • в рамках государственной программы частичной компенсации ипотечных кредитов «єОселя» запущены четыре региональные программы. В четырех областях программы компенсации кредитов «єОселя» работают уже по состоянию на 22 августа. Это Закарпатская, Николаевская, Черновицкая и Кировоградская области;
  • в каждой области программа имеет свои особенности. Закарпатская ОВА компенсирует процентную ставку военным ВСУ, которые служат по контракту, Николаевская ОВА частично возмещает выплаты по ипотеке находившимся в плену военным ВСУ. Черновицкая ОВА компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам военным, силовикам, ветеранам войны, ВПЛ и т. д. Кропивницкий горсовет компенсирует процентную ставку по ипотечному кредиту тем жителям города, которые взяли жилье под 3%.
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По материалам:
Finance.ua
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