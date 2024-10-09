Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета — Finance.ua

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета Сегодня 07:04 — Фондовый рынок

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

В Министерстве цифровой трансформации поделились первыми результатами внедрения программы uResidency, опытом других стран и планами на будущее, в частности, по расширению функций для е-резидентов и привлечению новых стран.

Об этом пишет УНН.

«Мы провели исследование для понимания того, какие страны заинтересованы в электронном резидентстве. Мы нацеливались именно на те страны, для которых услуга электронного резидентства актуальна, поэтому за первый год мы хотим привлечь 1000 е-резидентов», — говорят в Минцифры.

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По их словам, в декабре 2023 запустили бета-версию программы.

«По состоянию на сегодняшний день у нас не просто есть обращение потенциальных е-резидентов, у нас есть пользователи программы, то есть е-резиденты, некоторые из которых уже зарегистрировались как физические лица-предприниматели и открыли текущие счета в ПриватБанке», — добавили в министерстве.

Ведомство объясняет, что Пакистан, Индия и Таиланд стали первыми тремя странами, на которые направлена ​​программа uResidency из-за высокого спроса, выявленного в ходе опросов и исследований.

Из-за полномасштабного вторжения в министерстве рассматривали варианты европейских стран, где консульства могли бы эффективно заниматься верификацией е-резидентов, параллельно выполняя другие важные задачи, например помощь украинским переселенцам.

«Словения, не испытавшая значительного потока украинских беженцев, оказалась идеальным выбором, удовлетворяющим обе эти важные потребности», — добавили в Минцифры.

В министерстве также сообщили о новых возможностях, которые могут ожидать е-резидентов. Также в министерстве рассказали, каких новых функций могут ждать е-резиденты.

«Расширение возможностей, конечно, планируется. Однако в первую очередь наш приоритет — это тщательное изучение опыта первых 1,000 е-резидентов. Их обратная связь будет важна для определения направлений улучшения и для лучшего понимания специфических потребностей и вызовов, с которыми сталкиваются наши пользователи. Это поможет нам создать более эффективный и удобный сервис, отвечающий реальным потребностям е-резидентов», — подчеркнули они.

Среди будущих преимуществ программы планируется:

удаленная идентификация е-резидентов;

расширение перечня стран, граждане которых смогут участвовать в программе;

увеличение количества банков-партнеров;

дополнительные преимущества для е-резидентов на основе их запросов.

«Сейчас рассматриваем возможность расширения перечня банков для предоставления услуг е-резидентам, мы открыты для диалога с потенциальными партнерами», — добавили в министерстве.

На вопросы, какие страны стали примерами Министерства цифровой трансформации при разработке программы, они ответили:

Идея программы uResidency впервые возникла в 2019 году, вдохновившись опытом Эстонии с их программой e-Residency. Мы начали с анализа правового поля, чтобы построить концепцию, как может выглядеть украинская версия uResidency.

Сейчас в мире есть 3 страны, предоставляющие электронное резидентство: Эстония, Литва и Азербайджан. Мы стали 4 страной. Работая над программой электронного резидентства, мы исследовали, что предлагают другие страны в этой сфере. Наш анализ был сосредоточен на пяти ключевых критериях: стоимость услуг, дополнительные или скрытые платежи, налоги, возможность открытия банковского счета и онлайн-идентификация.

Справка Finance.ua:

uResidency — это программа электронного резидентства Украины. Благодаря ей иностранцы смогут регистрировать бизнес в украинской юрисдикции из любой точки мира. Для этого им не нужно приезжать к нам;

для получения статуса е-резидента им нужен только смартфон, загранпаспорт и 15 минут, чтобы пройти оффлайн-верификацию в консульстве Украины в своей стране;

дальше все онлайн — от открытия банковского счета до вывода денег. uResidency также не имеет скрытых платежей.

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УНН По материалам:

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