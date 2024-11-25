Программа по возвращению беженцев из Чехии: сколько украинцев воспользовались возможностью — Finance.ua
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Программа по возвращению беженцев из Чехии: сколько украинцев воспользовались возможностью

Личные финансы
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Программа по возвращению беженцев из Чехии: сколько украинцев воспользовались возможностью
Программа по возвращению беженцев из Чехии: сколько украинцев воспользовались возможностью
С первого июня этого года украинцы в Чехии могут воспользоваться программой возвращения беженцев в Украину. Программа рассчитана на 430 человек, а воспользовалось возможностью одиннадцать человек.
Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на Novinky.cz.

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Как сообщила представитель Министерства внутренних дел Гана Мала, девяти украинцам обеспечили перевозку рейсовыми автобусами, еще двум — специальным медицинским транспортом.
В целом заинтересованность в том, чтобы воспользоваться чешской программой помощи беженцам с добровольным возвращением в Украину, выразило 57 человек, но некоторые забрали свою просьбу назад, потому что решили возвращаться позже или уехали самостоятельно.

О программе

Программа рассчитана на 430 человек, которые имеют временную защиту или международную защиту (статус беженца) или обращались с просьбой о международной защите, но хотят вернуться домой.
Для 400 желающих чешское государство предлагало оплатить автобусный билет из Чехии до ближайшего места пребывания в Украине. Еще 30 человек с осложненным состоянием здоровья могли получить индивидуальную помощь и обеспечение медицинским транспортом для возвращения в Украину.

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На программу выделено почти 5,6 миллиона крон, но использовано 136 тысяч крон.
Программа началась 1 июня и должна завершиться 30 ноября, но в Чехии планируется продлить проект еще на год.
Согласно решению чешского правительства, просьбу о предоставлении средств, связанных с возвращением в Украину, иностранец может подать только один раз. А если в течение следующих 12 месяцев такое лицо пожелает снова подать прошение о разрешении на пребывание в Чехии, ему придется возместить половину предоставленной суммы. В МИД отмечали, что речь идет о помощи лицам, решившим вернуться домой добровольно.

Справка Finance.ua:

  • в мае 2024 года комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате финансовой помощи украинцам, которые будут возвращаться в Украину. Финансовую помощь от европейских стран будут выплачивать украинцам, которые решат вернуться в Украину после окончания боевых действий;
  • некоторые страны Европы уже рассматривают программы помощи для возвращения украинских беженцев домой после войны. Выплаты на дорогу в Украину предоставляют украинцам в Швейцарии (около 500 евро), Норвегии (1500 евро).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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