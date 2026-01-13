0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Программа єОселя: за неделю украинцы получили 104 ипотечных кредита

Кредит&Депозит
22
Программа єОселя: за неделю украинцы получили 104 ипотечных кредита
Программа єОселя: за неделю украинцы получили 104 ипотечных кредита
За минувшую неделю в рамках государственной программы єОселя украинцы оформили 104 новых ипотечных кредита на общую сумму 194 млн грн.
Из них кредиты под 3% годовых получили 49 человек. В частности, программой воспользовались 37 военнослужащих и представителей сектора безопасности и обороны, 5 медиков, 5 педагогов и 2 ученых.
Еще 55 кредитов выдано под 7% годовых. Этой возможностью воспользовались 35 украинцев, не имеющих собственного жилья, 18 внутренне перемещенных лиц и 2 ветерана.
Итого с начала 2026 года программой єОселя уже воспользовались 115 украинцев. Общая сумма выданных льготных ипотечных кредитов составила 216,5 млн. грн.
Больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области — 37, в Киеве — 9, а также во Львовской области — 8.
По типу недвижимости 60 украинцев получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 20 объектов находятся в стадии строительства. Еще 44 кредита было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.
Читайте также в нашей новой статье все о кредитовании:
Государственные программы кредитования жилья: влияние и особенности
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems