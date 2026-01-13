Программа єОселя: за неделю украинцы получили 104 ипотечных кредита Сегодня 15:15 — Кредит&Депозит

За минувшую неделю в рамках государственной программы єОселя украинцы оформили 104 новых ипотечных кредита на общую сумму 194 млн грн.

Из них кредиты под 3% годовых получили 49 человек. В частности, программой воспользовались 37 военнослужащих и представителей сектора безопасности и обороны, 5 медиков, 5 педагогов и 2 ученых.

Еще 55 кредитов выдано под 7% годовых. Этой возможностью воспользовались 35 украинцев, не имеющих собственного жилья, 18 внутренне перемещенных лиц и 2 ветерана.

Итого с начала 2026 года программой єОселя уже воспользовались 115 украинцев. Общая сумма выданных льготных ипотечных кредитов составила 216,5 млн. грн.

Больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области — 37, в Киеве — 9, а также во Львовской области — 8.

По типу недвижимости 60 украинцев получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 20 объектов находятся в стадии строительства. Еще 44 кредита было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

