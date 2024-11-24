Программа «єОселя» остается главным двигателем ипотечного кредитования в Украине — Finance.ua

Программа «єОселя» остается главным двигателем ипотечного кредитования в Украине Сегодня 11:20 — Кредит&Депозит

Программа «єОселя» остается главным двигателем ипотечного кредитования в Украине, www.freepik.com

Банки Украины в сентябре выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Это на 1,8% меньше, чем в августе этого года, и на 0,6% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Сколько банков выдали кредит на покупку жилья

О выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья.

Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в банках и финансовых организациях.

Отмечается, что почти все кредиты в сентябре предоставлены в рамках льготного кредитования в рамках программы «єОселя», что делает ее двигателем ипотечного сегмента.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре выросла до 8,3% годовых с 8,2% в августе.

Где выдали больше ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано:

в г. Киев и Киевской области (371 договор на общую сумму 714,8 млн грн, что составляет 59,3% от общего объема);

во Львовской области (38 договоров на 72,3 млн грн);

в Одесской области (30 договоров на 47,9 млн грн);

в Винницкой области (25 договоров на 41,9 млн грн).

В ходе опроса в октябре 2024 года ответы предоставили 39 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года.

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