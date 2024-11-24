Программа «єОселя» остается главным двигателем ипотечного кредитования в Украине — Finance.ua
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Программа «єОселя» остается главным двигателем ипотечного кредитования в Украине

Кредит&Депозит
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Программа «єОселя» остается главным двигателем ипотечного кредитования в Украине
Программа «єОселя» остается главным двигателем ипотечного кредитования в Украине, www.freepik.com
Банки Украины в сентябре выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Это на 1,8% меньше, чем в августе этого года, и на 0,6% меньше, чем в сентябре прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Сколько банков выдали кредит на покупку жилья

О выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья.
Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Кредиты в Украине

Отмечается, что почти все кредиты в сентябре предоставлены в рамках льготного кредитования в рамках программы «єОселя», что делает ее двигателем ипотечного сегмента.
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре выросла до 8,3% годовых с 8,2% в августе.

Где выдали больше ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано:
  • в г. Киев и Киевской области (371 договор на общую сумму 714,8 млн грн, что составляет 59,3% от общего объема);
  • во Львовской области (38 договоров на 72,3 млн грн);
  • в Одесской области (30 договоров на 47,9 млн грн);
  • в Винницкой области (25 договоров на 41,9 млн грн).
В ходе опроса в октябре 2024 года ответы предоставили 39 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года.
По материалам:
Finance.ua
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