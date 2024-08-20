Программа ООН перечислила украинским пенсионерам более 2 млрд гривен — Finance.ua

Программа ООН перечислила украинским пенсионерам более 2 млрд гривен Сегодня 15:49 — Личные финансы

Программа ООН перечислила украинским пенсионерам более 2 млрд гривен

Около полумиллиона пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях, получили денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в рамках совместной с Министерством социальной политики и Пенсионного фонда Украины программы. Об этом сообщается на сайте.

более 2 миллиардов гривен (48,5 миллионов долларов США) пенсионерам, проживающим на территориях, определенных правительством Благодаря финансированию Германии, Европейского Союза, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Финляндии и частных доноров, за последние 12 месяцев ВПП перечислилапенсионерам, проживающим на территориях, определенных правительством как зоны активных или возможных боевых действий

Что известно о программе

Программа была запущена в августе 2023 года с целью предоставления денежной помощи уязвимым пенсионерам, чья ежемесячная пенсия ниже 3 250 гривен.

Люди, получающие помощь по этой программе, не получали никакой другой помощи с марта 2023 года, например, жилищных субсидий для ВПЛ или денежной помощи от международных организаций. От ВПП они получают ежемесячную доплату, равную разнице между их текущей пенсией и 3 250 гривен.

Программа будет действовать до конца года.



«Мы активно взаимодействуем с международными партнерами, чтобы в условиях ограниченного финансового ресурса обеспечить поддержку именно тем гражданам, которым она наиболее необходима. Совместный проект по ВПП ООН стал успешным примером именно такой синергии. Ведь, благодаря проекту, стало возможным оказать помощь наиболее уязвимым украинцам преклонных лет, которые не имели возможности самостоятельно обратиться за ней», — подчеркнула Первая заместитель министра Дария Марчак.

Денежная помощь — это один из способов, которыми ВПП поддерживает украинцев, пострадавших от войны. ВПП также раздает продуктовые наборы в районах, ближайших к линии фронта, где продукты трудно найти или они очень дорогие, поддерживает ежедневное горячее питание для 90 000 школьников по всей стране, а также помогает мелким фермерам и семьям в сельской местности безопасно возобновить сельскохозяйственную работу, обследуя землю и расчищая остатки войны в Харьковской области. ВПП также зафрахтовала 25 судов для экспорта украинского зерна в страны, которые в этом нуждаются, через Инициативу по черноморскому зерну и инициативу Президента «Зерно из Украины».

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