Прогноз KPMG: Как российское вторжение в Украину повлияет на экономики мира — Finance.ua

Прогноз KPMG: Как российское вторжение в Украину повлияет на экономики мира

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Прогноз KPMG: Как российское вторжение в Украину повлияет на экономики мира

российское вторжение в Украину снижает перспективы роста экономик мира и усиливает инфляционное давление, а изменение политики центральных банков может увеличить волатильность рынков. Текущая геополитическая неопределенность может привести к дальнейшим сбоям в производстве и торговле.

Об этом свидетельствует экономический прогноз KPMG Global Economic Outlook в первом полугодии 2022 года.

Согласно прогнозу, прогресс в глобальных вопросах, таких как здравоохранение и изменение климата, замедлился. Несмотря на то, что Украина и россия вместе представляют относительно небольшую часть мировой экономики, на эти две страны приходится большая доля мирового экспорта энергии, а также некоторых видов металла, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. В том числе на россию и Украину приходится почти треть мирового экспорта пшеницы.

Высокий уровень инфляции обостряет положение, в котором оказались центральные банки.

Мировая экономика вышла из рецессии, вызванной пандемией COVID-19, с более высокими показателями госдолга. Поскольку центральные банки повышают процентные ставки, повышается и стоимость обслуживания суверенного долга, что является сложным вызовом для развивающихся стран, долг которых деноминирован преимущественно в долларах США. Политики и многие предприятия все еще оправляются от последствий пандемии, поэтому они менее готовы противостоять другому значительному экономическому шоку.

Перспективы экономического роста в мире

Перспективы ближайших двух лет будут зависеть от того, как будет развиваться война между Россией и Украиной. Учитывая высокий уровень неопределенности, эксперты KPMG разработали три сценария развития мировой экономики:

Основной сценарий предполагает, что мировые цены на нефть будут на $30 США выше, чем до начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в то время как цены на газ возрастут на 50% по всей Европе. Сценарий также предполагает 5% роста мировых цен на продукты питания.

Более жесткий сценарий предполагает, что мировые цены на нефть возрастут на 40 долларов США, а цены на газ повысятся на 100% для Европы и на 50% для остального мира. Этот сценарий также подразумевает рост мировых цен на продукты питания на 10%. Оба сценария предполагают рост средних цен на металл на 23% и увеличение стоимости сельскохозяйственной продукции на 4%. Также предполагается более высокая надбавка за инвестиционный риск и увеличение государственных расходов в Европе.

В случае, если военный конфликт разрешится раньше, в сценарии ожидается возврат цен до уровней, которые наблюдались в начале февраля, и восстановление производственных и торговых потоков.

Анализ в отчете KPMG показал, что рост мирового ВВП может колебаться в диапазоне от 3,3 до 4% в этом году и в диапазоне от 2,5 до 3,2% в 2023 году, в зависимости от сценария. Риски по прогнозу KPMG соответствуют отрицательному сценарию. Есть предположение, что в случае обострения войны между россией и Украиной может произойти, например, сокращение поставок энергоносителей, что приведет к значительным перебоям в производственном секторе в некоторых частях Европы. Пандемия COVID-19 все еще вызывает сбои в функционировании крупных экономик, таких как Китай, и новая волна пандемии может разрушить достигнутый ранее прогресс в ослаблении преград, возникших в глобальных цепях снабжения.

Экономические перспективы Еврозоны

россия — пятый по величине торговый партнер ЕС, на которого приходилось 4,8% от общего объема торговли товарами в ЕС в 2020 году. Последние события как политические, так и экономические свидетельствуют о кардинальных изменениях в подходах к торговле Еврозоны и ее восточного соседа. Кроме промышленных товаров, зависимость Европы от российских нефти и газа — это проблем. В 2020 году 26% нефти и 40% газа поступало в ЕС из россии. Несмотря на то, что индивидуальные отношения между членами Еврозоны и россией неоднозначны, отсутствие российских природных ресурсов будет оказывать значительное влияние на цены на энергоносители в Европе.

Учитывая роль роста цен на энергоносители на инфляцию в Европе, влияние войны в Украине на цены, вероятно, усугубит тенденцию к росту, которая наблюдается с лета 2021 года. Вероятно, значительное повышение цен на газ ослабит экономическую деятельность как через канал потребления, так и канал промежуточных товаров.

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