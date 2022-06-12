Прогноз аналитиков: в ближайшие десять лет стоимость смартфонов дойдет до ста тысяч гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прогноз аналитиков: в ближайшие десять лет стоимость смартфонов дойдет до ста тысяч гривен

12.06.2022, 02:20Технологии&Авто
7
Прогноз аналитиков: в ближайшие десять лет стоимость смартфонов дойдет до ста тысяч гривенПрогноз аналитиков: в ближайшие десять лет стоимость смартфонов дойдет до ста тысяч гривен
Еще 5-6 лет назад было сложно представить смартфоны стоимостью свыше $999, но сегодня это приемлемая цена за устройство премиум-класса. Аналитики британского ритейлера Mozillion рассчитали, сколько будут стоить смартфоны в 2032 году, если цены продолжат расти такими же темпами.
Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на источник.
Так, цена флагманских iPhone выросла с $200 в 2012 году за iPhone 5 до $1100 за iPhone 13 Pro Max, увеличившись на 452%. Если эта тенденция сохранится, на Айфон 2032 придется раскошелиться на $6069 (~180 тысяч грн.)
Флагманы Motorola и Huawei идут следующими в списке смартфонов, цены на которые выросли больше всего за последнее десятилетие. Стоимость премиальных смартфонов этих компаний к 2032 году может достигнуть $3,3 тыс. (около 100 тысяч грн) с 233% и 221% ростом для американского и китайского производителя соответственно.
Samsung занимает четвертое место с ростом примерно на 184% среди своих телефонов высокого класса. В рейтинге роста цен также значатся компании Nokia (55%), OnePlus (142%) и Sony (105%).
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.