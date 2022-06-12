Прогноз аналитиков: в ближайшие десять лет стоимость смартфонов дойдет до ста тысяч гривен — Finance.ua

Прогноз аналитиков: в ближайшие десять лет стоимость смартфонов дойдет до ста тысяч гривен

Прогноз аналитиков: в ближайшие десять лет стоимость смартфонов дойдет до ста тысяч гривен

Еще 5-6 лет назад было сложно представить смартфоны стоимостью свыше $999, но сегодня это приемлемая цена за устройство премиум-класса. Аналитики британского ритейлера Mozillion рассчитали, сколько будут стоить смартфоны в 2032 году, если цены продолжат расти такими же темпами.

Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на источник.

Так, цена флагманских iPhone выросла с $200 в 2012 году за iPhone 5 до $1100 за iPhone 13 Pro Max, увеличившись на 452%. Если эта тенденция сохранится, на Айфон 2032 придется раскошелиться на $6069 (~180 тысяч грн.)

Флагманы Motorola и Huawei идут следующими в списке смартфонов, цены на которые выросли больше всего за последнее десятилетие. Стоимость премиальных смартфонов этих компаний к 2032 году может достигнуть $3,3 тыс. (около 100 тысяч грн) с 233% и 221% ростом для американского и китайского производителя соответственно.

Samsung занимает четвертое место с ростом примерно на 184% среди своих телефонов высокого класса. В рейтинге роста цен также значатся компании Nokia (55%), OnePlus (142%) и Sony (105%).

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