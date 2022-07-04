Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил $132 млн — Finance.ua

Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил $132 млн Сегодня 12:34

Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил 132 млн долларов (в мае прошлого года — 373 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Профицит сократился за счет формирования отрицательного сальдо торговли товарами и услугами, в том числе за счет значительных расходов граждан Украины, находящихся за границей.

Кроме того, выросли вторичные доходы (за счет получения грантов от международных партнеров и гуманитарной помощи) и сформировался профицит первичных доходов из-за сокращения выплат по инвестиционным доходам.

За январь — май 2022 профицит текущего счета составил 3.6 млрд долларов (в январе — мае 2021 года дефицит составил 57 млн ​​долларов).

Без учета реинвестированных доходов профицит составил 4.1 млрд долларов (за пять месяцев 2021 года — 3.1 млрд долларов).

Экспорт товаров уменьшился на 48.6% (в апреле — на 50.9%), их импорт сократился на 24.5% (в апреле — на 46.6%).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров увеличился на 10.1%, в то время как их импорт вырос на 39.0%.

Объемы экспорта товаров составили 2.7 млрд долларов.

Больше сократился экспорт черных и цветных металлов — на 70.2% (по сравнению с апрелем 2022 года вырос на 16.2%).

Объемы импорта товаров составили 3.7 млрд долларов.

Энергетический импорт увеличился на 1.1% (к апрелю — на 15.5%).

Неэнергетический импорт сократился на 28,7%.

Дефицит сводного платежного баланса составил 1.9 млрд долларов (в мае 2021 года — 280 млн долларов).

По состоянию на 1 июня 2022 объем международных резервов составил 25.1 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта текущего периода в течение 3.6 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2021 году составил 2,1 млрд долларов (1,1% от ВВП) по сравнению с профицитом в 5,3 млрд долларов (3,4% от ВВП) в 2020 году.

Профицит текущего счета платежного баланса в 2020 году составил 6,6 млрд долларов (4,1% ВВП) по сравнению с дефицитом в 4,1 млрд долларов (2,7% от ВВП) в 2019 году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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