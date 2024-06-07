Профессиональная стоматология: цены на базовые услуги в Украине — Finance.ua

Профессиональная стоматология: цены на базовые услуги в Украине Сегодня 08:04 — Личные финансы

Профессиональная стоматология: цены на базовые услуги в Украине

Профессиональная стоматология и более низкие цены по сравнению со странами Европы способствуют тому, что все больше пациентов из-за границы едут в Украину, чтобы получить услуги, в том числе стоматологические.

Finance.ua в статье разобрал самые популярные виды услуг профессиональной стоматологии и их стоимость.

Несмотря на то, что существуют экстренные случаи, когда нужно неотложное лечение, большинство визитов к стоматологу — все же профилактические осмотры.

Что же входит в список процедур, которые стоматологи выполняют в плановом порядке? В списке:

Профилактические осмотры и диагностика. Процедура предусматривает, что врач-терапевт оценит состояние полости рта зубов и посоветует, какие меры следует предпринять в дальнейшем для поддержания ее удовлетворительного состояния. Профилактический осмотр позволяет выявить начало развития заболевания еще на начальных этапах. Например, это касается кариеса, который может затаиться внутри зуба и некоторое время быть незаметным невооруженным глазом.

Профессиональная гигиена полости рта. На плановом осмотре врач-стоматолог может направить пациента на эту процедуру, ее еще могут называть чисткой. Суть процедуры состоит в том, чтобы удалить зубной мягкий налет и зубные камни.

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Чистку выполняют как с профилактической целью (чтобы предотвратить возникновение и прогрессирование стоматологических заболеваний. — Ред.), так и перед терапевтическими, ортопедическими, хирургическими и ортодонтическими мероприятиями. Профессиональная гигиена полости рта способствует оздоровлению десен и прекращению кровоточивости и неприятного запаха изо рта.

Лечение кариеса разных степеней сложности. Своевременное выявление и лечение кариеса очень важно, поскольку предотвращает риск преждевременной потери зубов. Стоимость лечения зависит от того, какая именно процедура будет проводиться — направлена ​​ли она на устранение факторов, провоцирующих кариес, или на повышение способности тканей зуба повышать сопротивление действию патогенных бактерий.

Пломбирование зубов. Эта процедура также одна из самых популярных, поскольку помогает сохранить зуб после того, когда кариес повредил зубную эмаль и образовалась лунка. Пломбирование нужно для того, чтобы предотвратить доступ микроорганизмов к внутренним структурам зуба. Если этого не делать, зубы становятся более чувствительными и хрупкими, а с течением времени могут потребовать удаления.

Лечение каналов зуба. В некоторых случаях кариес распространяется на пульпу зуба. Запланировать визит к стоматологу уже следует тогда, когда появились первые «звоночки» — чувствительность к горячему и холодному, изменение цвета зуба, отек десен. После обращения пациента выполняется рентгеновский снимок корня зуба, а затем стоматолог принимает решение о лечении. Обычно оно заключается в очистке, дезинфекции и пломбировании каналов.

Отбеливание зубов. Еще одна популярная услуга при плановом посещении стоматолога. Кто же не хочет сделать улыбку ярче? А современные технологии позволяют отбелить зубы сразу на несколько тонов на длительный срок.

Реминерализация зубов. Процедура заключается в восстановлении минерального баланса эмали и позволяет укрепить жесткие ткани зуба, снизить чувствительность и сделать цвет однотонным.

Сколько все это стоит

По данным Госстата, стоимость стоматологических услуг с начала 2024 года выросла на 7%. Мы решили сравнить средние цены на самые популярные услуги в трех крупнейших городах Украины.

Какие еще есть процедуры (и какие из них самые дорогие) и советы, как выбрать стоматолога — читайте в статье по ссылке ниже.



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