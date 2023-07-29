Профессии будущего: как изменится рынок труда в Украине — Finance.ua

Профессии будущего: как изменится рынок труда в Украине Сегодня 22:08

Профессии будущего: как изменится рынок труда в Украине

Стремительное технологическое развитие повлекло за собой значительные изменения во многих сферах. Так, определенные профессии исчезли, поскольку человеческий ресурс был заменен на автоматизированный механизм. Через несколько лет некоторые специалисты останутся без работы.

Технологическое развитие постоянно поглощает некоторые специальности. Эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко рассказала, какие профессии скоро исчезнут.

Первое, что нужно понять: модернизация коснется всех сфер. Человеческий ресурс должен эффективно действовать, механическая деятельность со временем полностью перейдет в автоматизированное русло.

В будущем сокращениям подвергнутся:

турагенты;

риелторы;

библиотекари и архивариусы;

операторы call-центра;

кассиры;

секретари и администраторы;

бухгалтеры;

юристы-консультанты;

копирайтеры, корректоры и переводчики.

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Любая специальность, где возможна техническая замена, вероятно, испытает кризис. К примеру, профессия кассира легко заменится станциями самокассы, а турагента — автоматическим поиском по четко определенным параметрам в базе курортов.

На какие профессии будет спрос в будущем

«Ожидается существенный рост количества вакансий, связанных с цифровыми технологиями и цифровой торговлей. Также примерно на 10% возрастет количество рабочих мест в сфере образования и на 30% - в сфере сельского хозяйства и оборонной сфере», — говорит эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко.

Безусловно, кризисов на рынке труда не избежать. Гаврюшенко считает, что в будущем существенно возрастет запрос на такие профессии:

цифровые технологии;

сфера образования;

интернет-торговля;

все, что связано с аграрной сферой;

оборонная деятельность.

То есть появится потребность в высококвалифицированных специалистах, которые будут продолжать модернизацию. Следует отметить и то, что сложная ситуация в Украине вносит свои коррективы в рынок труда. Аграрная и военная сфера будут стремительно и быстро развиваться.

Телеканал 24 По материалам:

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