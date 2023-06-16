Проезд в транспорте Киева кардинально изменят: что нужно знать жителям — Finance.ua

Проезд в транспорте Киева кардинально изменят: что нужно знать жителям Сегодня 19:15 — Личные финансы

В украинской столице существенно изменится проезд в общественном транспорте — речь идет о компенсации льготного проезда для коммунальных перевозчиков.

Об этом стало известно из официального комментария, предоставленного в Киевской городской государственной администрации. По словам чиновников, в текущем году городским бюджетом для этого предусмотрен 1 миллиард 81 миллион гривен, что позволит компенсировать стоимость проезда 990 тысячам человек.

На 1 мая уже компенсировали перевозчикам 180 миллионов 846 тысяч гривен. По сравнению с 2021 годом уменьшилось количество поездок льготных категорий. За этот же период 2021 года было компенсировано 262 миллиона 193 тысячи гривен.

В КГГА напомнили, какие категории людей пользуются правом льготного проезда в городском пассажирском транспорте и определены законодательством Украины. Это 20 категорий граждан.

В частности, это пенсионеры, дети с инвалидностью, люди с инвалидностью I, II, III групп, лица, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети из многодетных семей, военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участники боевых действий, родители военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести и другие.

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