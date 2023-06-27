Проезд для учащихся в общественном транспорте: что нужно знать — Finance.ua

Проезд для учащихся в общественном транспорте: что нужно знать Сегодня 17:00 — Личные финансы

Проезд для учащихся в общественном транспорте: что нужно знать

Проезд для учащихся в общественном транспорте будет платным с 1 июля по 31 августа.

Об этом пишет КГГА.

Согласно решению Киевсовета, бесплатный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется учащимся заведений общего среднего образования Киева только в период учебного года и период годового оценивания — с 1 сентября по 1 июля следующего года. Об этом напомнил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский со ссылкой на соответствующее решение Киевского городского совета от 16.12.2021 № 4007/4048 «О некоторых вопросах проезда отдельных категорий лиц в городе Киеве» (в редакции решения Киевского городского совета от 09.02.2023 № 592 5965).

«То есть с 1 июля по 31 августа, фактически на время летних каникул, как и в большинстве украинских городов, проезд для учеников платный. В то же время на электронный ученический билет можно приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в ​​75%», — пояснил Валентин Мондриевский.

Так, чтобы приобрести проездной билет со скидкой в ​​75% через приложение «Киев Цифровой», необходимо добавить ученический билет в аккаунт, введя номер ученического билета и пин-код. После этого нужно нажать «Купить проездной».

При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом, или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать «Пополнить». Для ученических билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

Также можно приобрести на ученический одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки для учащихся не предусмотрены.

Пополнить ученический можно также в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайна 1», «Вокзальная»), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП «ГИОЦ».

Также, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений Киева.

Справка Finance.ua:

В соответствии с распоряжением КГГА № 399 от 05.03.2020 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения», стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте для учащихся дневной формы обучения составляет:

без ограничения поездок на месяц — 325 грн;

без ограничения поездок на вторую половину месяца — 162,50 грн;

проездной на месяц на 46 поездок — 72,50 грн;

проездной на месяц на 62 поездки — 97,50 грн;

проездной на месяц на 92 поездки — 143,75 грн;

проездной на месяц на 124 поездки — 192,50 грн.

Ученический билет можно пополнить также на необходимое количество одноразовых поездок. Минимум — на 1 поездку, максимум за одно пополнение — на 50. В случае приобретения одноразовых поездок «ученическая» скидка не действует. Как и для других категорий пассажиров, действует принцип: чем больше билетов приобретено — тем больше скидка. На 50 поездках можно сэкономить 75 грн.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.