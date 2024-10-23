Проект Transak заявил об утечке данных более 92 000 пользователей — Finance.ua

Проект Transak заявил об утечке данных более 92 000 пользователей Сегодня 03:35 — Финтех и Карты

Поставщик платежных услуг Transak заявил об инциденте в сфере кибербезопасности. В результате произошла утечка данных 92 554 пользователей сервиса.

В компании подчеркнули, что указанная информация не относится к критически важной или финансово значимой. Согласно заявлению фирмы, злоумышленники получили доступ к:

именам;

датам рождения;

удостоверениям личности;

фотографиям.

Номера телефонов, адреса электронной почты, пароли и данные банковских карт не были скомпрометированы, отметили в Transak. Компания заявила, что приняла все необходимые меры сразу после обнаружения происшествия.

Злоумышленники получили доступ к базе данных посредством компрометации ноутбука сотрудника компании, вероятно, в результате фишинга. Пользуясь устройством, они вошли в панель одного из поставщиков услуг сервиса.

На момент выхода релиза не было признаков того, что похищенные данные были проданы или использованы другим способом, отметили в компании. В то же время пользователей призывали сохранять бдительность.

Также в релизе указано, что шлюз работает как некастодиальная платформа. Transak не сберегает активы пользователей, так что им ничего не грозит.

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