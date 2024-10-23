Проект Transak заявил об утечке данных более 92 000 пользователей — Finance.ua
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Проект Transak заявил об утечке данных более 92 000 пользователей

Финтех и Карты
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Поставщик платежных услуг Transak заявил об инциденте в сфере кибербезопасности. В результате произошла утечка данных 92 554 пользователей сервиса.
В компании подчеркнули, что указанная информация не относится к критически важной или финансово значимой. Согласно заявлению фирмы, злоумышленники получили доступ к:
  • именам;
  • датам рождения;
  • удостоверениям личности;
  • фотографиям.
Номера телефонов, адреса электронной почты, пароли и данные банковских карт не были скомпрометированы, отметили в Transak. Компания заявила, что приняла все необходимые меры сразу после обнаружения происшествия.
Злоумышленники получили доступ к базе данных посредством компрометации ноутбука сотрудника компании, вероятно, в результате фишинга. Пользуясь устройством, они вошли в панель одного из поставщиков услуг сервиса.
На момент выхода релиза не было признаков того, что похищенные данные были проданы или использованы другим способом, отметили в компании. В то же время пользователей призывали сохранять бдительность.
Также в релизе указано, что шлюз работает как некастодиальная платформа. Transak не сберегает активы пользователей, так что им ничего не грозит.
По материалам:
incrypted
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