российский президент путин сталкивается с серьезными проблемами как на фронте в Украине, так и на международной арене. Его обещание «сделать это снова» — отправить армию на запад и добиться победы, такой как советская, — выполняется лишь частично.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Politico

Война в Украине длится уже 1419 дней, превысив продолжительность обороны Москвы от нацистов во время Второй мировой. россия захватила лишь часть территории, потери среди россиян составляют примерно 1,1 миллиона, а украинские удары оставили 600 000 человек без электричества в приграничном Белгороде.

Международная сеть союзников, которую путин строил два десятилетия, разваливается. Кремль потерпел поражение на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии в 2024 году, а в Южной Америке США захватили Николаса Мадуро. Москва также не смогла предотвратить захват нефтяного танкера под российским флагом.

Издание пишет: «Еще хуже то, что даже несмотря на то, что Москва застряла в Украине, глобальная сеть союзников, которую путин строил два десятилетия, кажется, разваливается, подвергаясь испытанию неожиданно воинственным президентом США Дональдом Трампом».

«Уходит целая эпоха», — написал провоенный блогер Максим Калашников, суммируя критику российского руководства.

Сам путин еще не комментировал события ни в Венесуэле, ни в Иране. Диктатор как обычно отправляет подчиненных говорить о плохих новостях.

Несмотря на поражения, Кремль стремится показать свою мощь. На прошлой неделе по Украине была запущена гиперзвуковая ракета «Орешник». По словам бывшего дипломата Бориса Бондарева, россия продолжит демонстрировать доминирование даже в сложных условиях:

«Даже если россия слабая, кремль будет стремиться показать, что он сильный».

россия никогда не имела настоящих союзников в Венесуэле и Иране, и ее помощь — это чаще всего лишь пропаганда. Иран и Венесуэла не рассматривают Москву как защитника в случае критических кризисов, как произошло с Сирией, заключает издание.

