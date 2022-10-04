Проект госбюджета-2023: как изменятся расходы по сравнению с текущим годом — Finance.ua

Проект госбюджета-2023: как изменятся расходы по сравнению с текущим годом Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Проект госбюджета-2023: как изменятся расходы по сравнению с текущим годом

Верховная Рада планирует на этой неделе принять в первом чтении государственный бюджет на 2023 год. В документ, по информации нардепа Ярослава Железняка, подали около 1200 поправок — много, но по сравнению с прошлым годом почти втрое меньше. Парламент будет рассматривать законопроект по упрощенной процедуре, чтобы уже до конца месяца проголосовать окончательно.

Об этом пишет портал «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

В проекте госбюджета на 2023 год расходы заложены на уровне 2 трлн 513,8 млрд гривен — на 5% меньше, чем в текущем году.

Безусловный приоритет в следующем году — национальная безопасность и оборона, поэтому расходы почти на все органы власти урезаны.

На что планируют увеличить расходы в 2023 году

Из центральных органов власти до 8,5 млрд гривен хотят увеличить расходы на Секретариат Кабмина — это плюс 72,7% по сравнению с этим годом. Как объяснял Железняк, в эту сумму входят расходы на Госпродпотребслужбу.

Также планируется, что возрастут расходы на Нацкомиссию по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — до 861,1 млн гривен (+8,4%).

Из министерств больше денег получит Министерство по стратегическим отраслям промышленности: расходы на него хотят поднять на 181,8% — до 7,8 млрд гривен. Кроме того, планируется увеличить расходы на Министерство по делам ветеранов (+13,1%), Министерство иностранных дел (+4,5%), МВД (+2,2%), Министерство финансов (+1,4%).

На 37,4% — до 857,9 млрд гривен — хотят увеличить расходы на Министерство обороны. Больше денег может получить Главное управление разведки (+13,5%) и Служба безопасности Украины (+3,9%).

На 5% и 7,5% больше заложено на Национальную академию медицинских наук и Академию аграрных наук.

Проект госбюджета-2023: на что урезали расходы

На Верховную Раду расходы предлагается сократить на 13% — до 2,6 млрд гривен. Чуть больше — 2,7 млрд — заложено на Государственное управление делами, но это на 5,1% меньше, чем в этом году.

Из министерств больше всего хотят сэкономить на Министерстве цифровой трансформации (-86% по сравнению с этим годом), Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий (-78,6%), Министерстве развития общин и территорий (-73,7%), Министерстве инфраструктуры (- 64,6%).

Кроме того, на 97,4% урезаны расходы Министерства энергетики (за счет исключения компенсации ПСО и урегулирования задолженности перед субъектами рынка) и на 86% — Минэкономики (расходы Госпотребслужбы перевели на Секретариат Кабмина, завершилась программа єПідтримка).

В проекте бюджета предлагается сократить в 2023 году расходы по правосудие и юстицию. Правоохранительные органы, кроме МВД, также получат меньше денег.

В сфере борьбы с коррупцией больше всего пострадает НАПК — в госбюджете предусмотрено на ведомство 728,7 млн грн, это на 44,6% меньше, чем в 2022-м.

На 17,2% предлагается сократить расходы на Министерство образования, на 55,4% — на Министерство молодежи и спорта, на 47% — на Министерство культуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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