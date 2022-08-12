Продукты будут дорожать: как изменились цены за месяц и чего ждать к концу года — Finance.ua

Продукты будут дорожать: как изменились цены за месяц и чего ждать к концу года Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Продукты будут дорожать: как изменились цены за месяц и чего ждать к концу года

В июле этого года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 22,2%. Таким образом, в месячном исчислении цены выросли в Украине на 0,7%, подорожали продукты питания, алкогольные напитки и телекоммуникационные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как объясняют в Нацбанке, рост инфляции в Украине, прежде всего, обусловлен войной в стране, из-за которой нарушены цепи поставок, разрушены многие производственные мощности и инфраструктура.

Также этому способствовало и сокращение предложения, увеличение производственных издержек, значительная вынужденная миграция внутри страны.

При этом сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание цепей поставок.

Что подорожало

Как рассказали в НБУ (до 22,6% г/г) подорожали мясные и рыбные продукты, масло, маргарин, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Более высокими темпами росли цены на подсолнечное масло на фоне ожиданий активизации экспорта и его высокой стоимости на мировых рынках.

Ускорился рост стоимости непродовольственных товаров (до 11,7% г/г), в том числе автомобилей, товаров для дома (посуды, мебели, бытовой техники), электроники, фармацевтических товаров и товаров личного ухода.

В Нацбанке объясняют, что отчасти на стоимость непродовольственных товаров повлияла корректировка официального курса гривны к доллару.

Также заметен и рост стоимости услуг (до 14,9% г/г) — подорожали телекоммуникационные и медицинские услуги, услуги салонов красоты, спортзалов, химической чистки и общепита.

В дальнейшем более высокими темпами растет стоимость услуг, связанных с ремонтом жилья, на фоне значительного спроса граждан, вернувшихся в свои места проживания, и дефицита отдельных расходных материалов и рабочей силы.

Отмечено, что рост цен на сырые продукты питания тоже ускорился (до 37,5% г/г). Более быстрыми темпами дорожали крупы — из-за исчерпания запасов и сокращения поставок.

Возобновился рост стоимости яиц, что объясняется увеличением производственных издержек бизнеса, в том числе на энергию.

Также резко ускорилось удорожание свинины из-за сокращения поголовья свиней. Быстрее росли цены на овощи, в том числе борщового набора.

Заметно удорожание и алкоголя из-за роста спроса на фоне ослабления ограничений на продажу в разных регионах Украины, а также дефицита тары.

Продолжался рост стоимости табачных изделий, учитывая остановку части производственных мощностей в результате боевых действий. Увеличивалась и стоимость автомобильных транспортных услуг.

Что подешевело

Как отмечают в НБУ, темпы роста цен на топливо снизились (до 77,7 г/г). Основные причины — постепенное насыщение рынка через налаживание логистики и возобновление конкуренции.

Также повышение цен на фрукты замедлилось на фоне увеличения предложения.

Кроме того, цены не так растут и на аренду жилья, проживание в гостиницах и пансионатах. Это связано с ослаблением спроса на такие услуги в результате постепенного возвращения граждан в свои места жительства, а также отсутствия туристического сезона.

С другой стороны, рост тарифов на коммунальные услуги в дальнейшем замедлялся. Это объясняют истощением эффектов базы сравнения благодаря фиксированным тарифам.

Прогноз НБУ на ближайшее время

В ведомстве отмечают, что рост потребительских цен в июле оказался более медленным, чем прогнозировал Национальный банк.

Однако высокая базовая инфляция свидетельствует о сохранении значительного фундаментального инфляционного давления.

По прогнозу НБУ, инфляция будет ускоряться до конца этого года и начнет снижаться в начале 2023 года.

В то же время риски усиления инфляционных процессов остаются значительными ввиду высокой неопределенности с продолжительностью войны и связанного с этим ухудшения инфляционных ожиданий.

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