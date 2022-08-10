Инфляция в Украине в июле упала до 0,7%, но в годовом исчислении выросла до 22,2% — Госстат Сегодня 17:46 — Личные финансы

Инфляция в Украине в июле упала до 0,7%, но в годовом исчислении выросла до 22,2% — Госстат

Рост потребительских цен в Украине в июле 2022 г. в связи с сезонными факторами замедлился до 0,7% с 3,1% в июне и 2,7% в мае, вернувшись на уровень конца прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

В июле прошлого года инфляция составила 0,1%, поэтому в годовом исчислении по итогам июля этого года она выросла до 22,2% с 21,5% по итогам июня и 18% по итогам мая.

Базовая инфляция за прошлый месяц также снизилась до 1,2% с 1,6% в июне и 1,4% в мае. Однако с учетом базовой дефляции на 0,1% в июле 2021 года в годовом исчислении она увеличилась до 16,7% с 14,9% по итогам июня и 13,7% — по итогам мая.

С начала этого года за первые семь месяцев инфляция в Украине составила 18,2%, а базовая — 12,7%, уточнил Госстат.

Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая — до 7,9% против 4,5% годом ранее.

НБУ прогнозирует ускорение инфляции в этом году до 31%, в том числе по итогам третьего квартала — до 25,6%.

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