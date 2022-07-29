В 2023 году инфляция начнет снижаться, а экономика вернется к росту — НБУ Сегодня 11:03 — Личные финансы

Вторжение россии в Украину привело к резкому снижению экономической активности и потерям потенциала экономики. С апреля экономическая активность оживлялась, прежде всего, благодаря освобождению северных областей и уменьшению количества регионов с активными боевыми действиями, но экономика работает на более низком уровне мощности по сравнению с довоенным. Как следствие, в 2022 году реальный ВВП сократится на треть.

Об этом говорится в отчете НБУ.

В следующем году при условии снижения рисков безопасности ожидается возвращение экономики к росту через оживление потребительского спроса, налаживание технологических и логистических процессов, возобновление инвестиционной деятельности, в частности благодаря перспективам евроинтеграции.

В то же время, значительные потери производственного и человеческого потенциала будут сдерживать восстановление экономики.

В 2023-2024 годах ВВП будет расти темпами около 5-6% в год.

Глубокий спад экономики обусловил стремительный рост уровня безработицы (до около 35% во ІІ квартале 2022 года). В дальнейшем безработица будет постепенно снижаться, однако будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных последствий войны.

Факторы отклонения инфляции от цели во время войны

Потребительская инфляция в июне превысила цель НБУ в 5% ±1 в. п. на 16,5 и. п. и ускорялась гораздо быстрее, чем ожидал центробанк в своих предварительных прогнозах. Инфляционные тенденции в Украине, прежде всего, обусловливались последствиями военных действий, а также высокими мировыми ценами на энергоресурсы.

При этом сдерживали рост цен меры НБУ, в частности фиксация обменного курса гривны, и правительства — введение моратория на повышение тарифов на тепло и природный газ для населения, а также снижение налогов на импорт и топливо.

Восстановление активной процентной политики усилит возможность Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны. В дальнейшем будут сохраняться жесткие монетарные условия.

В то же время, принимая во внимание сильные проинфляционные факторы, обусловленные войной, повышение административно регулируемых цен и особенности действия трансмиссионного механизма, прогнозируется, что инфляция будет снижаться медленно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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