Продажи серии Huawei Pura 70 превысили 1,5 млн устройств — Finance.ua

Продажи серии Huawei Pura 70 превысили 1,5 млн устройств Сегодня 03:26 — Фондовый рынок

Продажи серии Huawei Pura 70 превысили 1,5 млн устройств

Huawei представила семейство Pura в качестве демонстрации возможностей других производителей и, прежде всего, для примирения с пользователями. Спящий гигант возвращается на рынок, и его намерения ясны: вернуть себе прежние позиции. Этот шаг был рискованным, но HUAWEI, похоже, достигла своей цели: серия Pura70 преуспевает в продажах, собрав более 150 миллионов единиц.

Бесспорно, у серии Pura 70 есть очень убедительные представители, и Huawei Pura 70 Ultra произвел приятное впечатление. Конечно, это не идеальный телефон, и он испытывает проблемы, такие как отсутствие нативных сервисов Google или то, что его процессор не соответствует стандарту Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

Несмотря на эти два компромисса, серия Pura 70 от Huawei смогла привлечь внимание пользователей и, прежде всего, убедить их сделать выбор в пользу этого нового семейства устройств. Однако не все представители этого семейства продали одинаковое количество устройств, поэтому интересно разложить цифры по полочкам.

Данные поступили от Digital Chat Station и собраны Xiaomiui. Модели серий Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra были проданы в общей сложности в количестве 1,67 млн. Как распределяются эти продажи? Цифры по моделям выглядят так:

1 млн единиц HUAWEI Pura 70

70 000 единиц HUAWEI Pura 70 Pro

400 000 единиц HUAWEI Pura 70 Pro+

200 000 единиц HUAWEI Pura 70 Ultra

Как ни странно, и базовая модель, и модель среднего класса имеют высокие продажи, также интересно, что у Pura 70 Ultra показатели лучше, чем у Pura 70 Pro. Эти цифры свидетельствуют о возвращении HUAWEI на глобальный рынок, хотя ее крупнейшее представительство по-прежнему находится в Китае.

Возможно, скоро другим компаниям, у которых до сих пор было на одного конкурента меньше, придется беспокоиться о HUAWEI. Компания намерена вернуть себе позиции, которые она потеряла из-за проблем, возникших в США во время администрации Дональда Трампа.

Остается только ждать, ведь Huawei имеет на руках семейство устройств, которые могут изменить траекторию развития компании в секторе смартфонов.

itechua По материалам:

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