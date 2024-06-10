Продажи серии Huawei Pura 70 превысили 1,5 млн устройств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажи серии Huawei Pura 70 превысили 1,5 млн устройств

Фондовый рынок
7
Продажи серии Huawei Pura 70 превысили 1,5 млн устройств
Продажи серии Huawei Pura 70 превысили 1,5 млн устройств
Huawei представила семейство Pura в качестве демонстрации возможностей других производителей и, прежде всего, для примирения с пользователями. Спящий гигант возвращается на рынок, и его намерения ясны: вернуть себе прежние позиции. Этот шаг был рискованным, но HUAWEI, похоже, достигла своей цели: серия Pura70 преуспевает в продажах, собрав более 150 миллионов единиц.
Бесспорно, у серии Pura 70 есть очень убедительные представители, и Huawei Pura 70 Ultra произвел приятное впечатление. Конечно, это не идеальный телефон, и он испытывает проблемы, такие как отсутствие нативных сервисов Google или то, что его процессор не соответствует стандарту Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.
Несмотря на эти два компромисса, серия Pura 70 от Huawei смогла привлечь внимание пользователей и, прежде всего, убедить их сделать выбор в пользу этого нового семейства устройств. Однако не все представители этого семейства продали одинаковое количество устройств, поэтому интересно разложить цифры по полочкам.
Данные поступили от Digital Chat Station и собраны Xiaomiui. Модели серий Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra были проданы в общей сложности в количестве 1,67 млн. Как распределяются эти продажи? Цифры по моделям выглядят так:
  • 1 млн единиц HUAWEI Pura 70
  • 70 000 единиц HUAWEI Pura 70 Pro
  • 400 000 единиц HUAWEI Pura 70 Pro+
  • 200 000 единиц HUAWEI Pura 70 Ultra
Как ни странно, и базовая модель, и модель среднего класса имеют высокие продажи, также интересно, что у Pura 70 Ultra показатели лучше, чем у Pura 70 Pro. Эти цифры свидетельствуют о возвращении HUAWEI на глобальный рынок, хотя ее крупнейшее представительство по-прежнему находится в Китае.
Возможно, скоро другим компаниям, у которых до сих пор было на одного конкурента меньше, придется беспокоиться о HUAWEI. Компания намерена вернуть себе позиции, которые она потеряла из-за проблем, возникших в США во время администрации Дональда Трампа.
Остается только ждать, ведь Huawei имеет на руках семейство устройств, которые могут изменить траекторию развития компании в секторе смартфонов.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.