Продажи новых автомобилей в Украине выросли вдвое: самые популярные марки и модели — Finance.ua

Продажи новых автомобилей в Украине выросли вдвое: самые популярные марки и модели Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Renault Duster остается самым популярным автомобилем в Украине

За май в Украине было продано 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это примерно на уровне апрельских показателей, но сразу в два раза больше, чем в мае 2022 года.

Такую статистику приводит ассоциация «Укравтопром».

Такой высокий рост обусловлен тем, что в мае прошлого года авторынок Украины только начал восстанавливаться в условиях войны, и продажа авто была на невысоком уровне. Однако нынешние показатели сразу на 39% ниже, чем в мае 2021 года.

Какие бренды выбирают украинцы

Лидеры украинского авторынка остались неизменными.

Первое место сохраняет Toyota с 861 проданным авто, а второе — Renault (501 авто).

На третью позицию поднялся Volkswagen — 446 проданных машин.

Замыкают топ 5 Hyundai (347 автомобилей) и BMW (344 шт.).



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Самый популярный автомобиль в Украине — по-прежнему Renault Duster. В мае кроссовер нашел 472 покупателя.

За 5 месяцев 2023 года в Украине продано 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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