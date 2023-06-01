Продажи новых автомобилей в Украине выросли вдвое: самые популярные марки и модели — Finance.ua
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Продажи новых автомобилей в Украине выросли вдвое: самые популярные марки и модели

Технологии&Авто
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Renault Duster остается самым популярным автомобилем в Украине
Renault Duster остается самым популярным автомобилем в Украине
За май в Украине было продано 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это примерно на уровне апрельских показателей, но сразу в два раза больше, чем в мае 2022 года.
Такую статистику приводит ассоциация «Укравтопром».

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Такой высокий рост обусловлен тем, что в мае прошлого года авторынок Украины только начал восстанавливаться в условиях войны, и продажа авто была на невысоком уровне. Однако нынешние показатели сразу на 39% ниже, чем в мае 2021 года.

Какие бренды выбирают украинцы

Лидеры украинского авторынка остались неизменными.
  • Первое место сохраняет Toyota с 861 проданным авто, а второе — Renault (501 авто).
  • На третью позицию поднялся Volkswagen — 446 проданных машин.
  • Замыкают топ 5 Hyundai (347 автомобилей) и BMW (344 шт.).
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Самый популярный автомобиль в Украине — по-прежнему Renault Duster. В мае кроссовер нашел 472 покупателя.
За 5 месяцев 2023 года в Украине продано 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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По материалам:
Finance.ua
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