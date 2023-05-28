10 самых дорогих автомобилей в мире — Finance.ua

10 самых дорогих автомобилей в мире Сегодня 21:06 — Технологии&Авто

В мире ежегодно появляются новые модели авто, отличающиеся от большинства отличным качеством и высокой ценой. Такие автомобили считаются роскошью. Их покупают не только для комфортного передвижения, но и пополнения коллекций.

Об этом пишет Автосота.

ТОП-10 самых дорогих автомобилей в мире в 2023 году

10. Lamborghini Veneno — $4,5 млн

Lamborghini Veneno — итальянский суперкар, выпущенный ограниченной серией в 2013 году. Предсерийная версия (№ 0) была показана на Женевском автосалоне в марте 2013 года в честь 50-летия компании, а после — отправлена в музей Lamborghini. Для покупателей было выпущено всего 3 экземпляра по цене более 3 миллионов евро, и все они были распроданы еще до премьеры автомобиля.

Кузов суперкара изготовлен полностью из углепластика, имеет множество воздухозаборников и основан на базе монокока Lamborghini Aventador. Он оснащен атмосферным 6,5-литровым бензиновым двигателем от Aventador, а мощность увеличена до 750 лошадиных сил.

9. Koenigsegg CCXR Trevita — $4,8 млн

Этот гиперкар представляет собой ограниченный выпуск автомобиля Koenigsegg CCXR с алмазным покрытием. Запатентованное алмазное покрытие представляет собой новый и уникальный способ производства углеродного волокна.

Первоначально планировалось построить 3 экземпляра CCXR Trevita, однако из-за сложности изготовления покрытия было выпущено только 2 — это сделало автомобиль одной из самых редких моделей Koenigsegg. Оба автомобиля были оснащены кузовом Koenigsegg Shimmering Diamond Weave, задним двухпалубным антикрылом из углеродного волокна, выхлопной системой из жаропрочного легкого сплава на основе никеля, карбоново-керамическими тормозами с ABS и подушками безопасности.

8. Pagani Huayra Imola — $5,4 млн

Pagani Imola — это дорожный гиперкар с полностью гоночным темпераментом.

Знакомый V12 6.0 от Mercedes-AMG в новинке наделен отдачей 827 л. с. и 1100 Нм — на 25 сил и 50 ньютон-метров больше, чем у «донора». От него же семиступенчатый «робот» Xtrac с трехдисковым сцеплением и электронноуправляемая блокировка дифференциала на задней оси. Подвески Имолы выполнены на двойных алюминиевых поперечных рычагах с винтовыми пружинами и электронноуправляемыми амортизаторами. Последние здесь объединены процессором с двигателем, коробкой и элементами активной аэродинамики — купе самостоятельно оценивает параметры вождения и полотна под собой, чтобы подстроить все системы для водителя.

7. Bugatti Divo — $5,8 млн

Автомобиль вдохновлен Bugatti Type 57SC Atlantic, а концепция дизайна взята у Bugatti Vision Gran Turismo. В качестве силовой установки на автомобиле используется оснащенный четырьмя турбонагнетателями двигатель W16 мощностью 1479 л. с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением. Все это позволяет добиться ускорения 0−100 км/ч за 2,4 сек.

В Bugatti выпустили всего 40 экземпляров Divo. По условиям производителя, приобрести их могли только владельцы Bugatti Chiron. Именно им и было продано все 40 автомобилей еще до открытия свободных продаж.

6. Mercedes-Benz Maybach Exelero — $8 млн

Автомобиль был разработан в 2005 году вместе с производителем высокоскоростных шин Fulda и основывался на платформе лимузина Maybach 57. Это не первый случай, когда изготовитель шин производил модель для их демонстрации. К проектированию автомобиля были привлечены студенты Политехнического колледжа города Пфорцгейм.

Заказчик выдвигал немного условий по внешнему виду, но существовали определенные требования к салону: в списке обязательных материалов были:

натуральная кожа,

неопрен,

алюминий,

полированный углепластик,

все в черном и красном цветах, глянцевое.

5. Rolls Royce Sweptail — $13 млн

Rolls-Royce Sweptail — эксклюзивное купе, показанное британской маркой в 2017 году на ежегодном конкурсе элегантности в итальянском городе Вилла д’Эсте. Как заявляет производитель, автомобиль выполнен в единственном экземпляре по заказу клиента, имя которого не разглашается. Известно, что по желанию состоятельного клиента автомобиль должен был походить на роскошную яхту и гоночные автомобили Роллс-Ройс 20−30-х годов прошлого века.

В основе первоклассного Rolls-Royce Sweptail располагается фирменная платформа, заимствованная у модели Phantom Coupe. Под капотом установлен 6,75-литровый 12-цилиндровый бензиновый мотор, развивающий 460 «лошадей» и пиковый момент в 720 Нм, пару которого составляет современный 8-скоростной «автомат».

4. Bugatti Centodieci — $14 млн

Bugatti Centodieci — среднемоторный спортивный автомобиль ограниченного тиража. Автомобиль является данью уважения Bugatti EB110 и празднованием 110-летия марки. Он был представлен в 2019 году на The Quail — A Motorsports Gathering в Калифорнии, США. Centodieci на 20 кг легче, чем Bugatti Chiron, и имеет 8000 куб. см (8.0 л; 488,2 кубических дюйма) двигатель W16 с четырехцилиндровым турбонаддувом, мощностью 1176 кВт (1600 л.с.) при 7000 оборотах в минуту.

3. Pagani Zonda HP Barchetta — $15−17 млн

Модель Zonda, принесшая популярность компании Pagani, формально отправлена ​​в отставку в 2013 году с выходом финальной вариации Revolucion, но спрос со стороны клиентов заставлял производителя каждый раз собирать единичные образцы Зонды. Все они отличались какими-либо деталями в оформлении, поэтому встретить два одинаковых экземпляра практически невозможно. Под капотом Zonda находится 800-сильный 7,3-литровый V12 двигатель, позволяющий развивать скорость до 350 км/ч.

Zonda HP Barchetta была построена для основателя компании Горацио Пагани, а позже было выпущено еще 2 эксзепляра. Кому они достались, производитель умалчивает.

2. Bugatti La Voiture Noire — $18 млн

Гиперкар Bugatti La Voiture Noire построен в единственном экземпляре по заказу неизвестного, но очень состоятельного поклонника марки. В основе лежит техника купе Chiron, а вот внешний вид дизайнер нарисовал подражая исторической модели Type 57 SC Atlantic, которая была выпущена в 1936—1938 годах в количестве всего четырех штук.

Bugatti La Voiture Noire оснащен тем же двигателем, что и простой Chiron: наддувным W16 8.0 с отдачей 1500 л. с. и 1600 Н-м. Ориентируясь на выходной Chiron, можно предусмотреть разгон до сотни за 2,5 секунды и максималку в 420 км/ч.

1. Rolls-Royce Boat Tail — $28 млн

Кабриолет Boat Tail выглядит как открытая версия купе Sweptail (2017), поскольку базируется также на снятом с производства Фантоме (Drophead Coupe, 2007−2016). Тираж кабриолета ограничен тремя единицами.

Официальных данных о силовой установке нет. Говорят, под капотом прописался бензиновый битурбомотор V12 6.75 (571 л. с., 900 Нм), спаренный с восьмидиапазонным «автоматом» при заднем приводе.

А самым дорогим автомобилем в истории является 1963 Ferrari 250 GTO, выпущенный в 1963 году. Его стоимость на аукционе в 2018 году составила $70 000 000.

Этот спорткар имеет сертификат Ferrari Classiche, свидетельствующий о сохранении оригинальных узлов и агрегатов. Под капотом находится 300-сильный трёхлитровый двигатель V12. Для преодоления отметки в сотню километров машине требуется примерно 6 секунд.

В 2019 году суд Болонье признал 250 GTO уникальным произведением искусства, которое запрещено копировать.

Avtosota По материалам:

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