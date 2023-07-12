Продажи Mercedes выросли благодаря спросу на электромобили и люксовые модели — Finance.ua
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Продажи Mercedes выросли благодаря спросу на электромобили и люксовые модели

Технологии&Авто
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Продажи Mercedes выросли благодаря спросу на электромобили и люксовые модели
Продажи Mercedes-Benz Group выросли во втором квартале на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — всего до 515 700 автомобилей — на фоне спроса на электромобили и люксовые автомобили.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление немецкого автопроизводителя.
Продажи выросли во всех основных регионах — Европе, Азии и Северной Америке — с поставками в Германии на 23%, в то время как в Китае — на 12%, а в США — на 6%.
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В остальном мире продажи во втором квартале упали на 12% до 20 700 автомобилей.
Электромобили продолжали оставаться основным драйвером роста. Продажи легковых автомобилей выросли на 123%, достигнув 56 300 единиц.
Сегмент автомобилей люкс-класса, включающий такие модели как AMG, Maybach и G-класс, также продемонстрировал устойчивый рост на 12% за этот период", — говорится в сообщении.
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По материалам:
Економічна Правда
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