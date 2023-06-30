Mercedes отказывается от самой популярной версии Гелендвагена — Finance.ua

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Mercedes отказывается от самой популярной версии Гелендвагена

Технологии&Авто
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Mercedes отказывается от самой популярной версии Гелендвагена
Mercedes отказывается от самой популярной версии Гелендвагена, Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz G500 прощается с двигателем V8. После обновления самый популярный вариант «Гелендвагена» получит 3,0-литровую турбошестерку, а пока выпустили прощальную версию восьмицилиндрового G500.
Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.
Отказ от 4,0-литрового 422-сильного V8 у Mercedes G500 продиктован заботой об экологии. Новый 3,0-литровый турбомотор обещает быть более экономичным и более чистым, тем более, что его дополнят 48-вольтной гибридной установкой.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Следует отметить, что у Mercedes-AMG G63 восьмерка останется — в этой модификации она развивает 585 л. с. Чтобы подчеркнуть это даже выпустили спецверсию Grand Edition.
Прощальный Mercedes G500 V8 Final Edition будет выпущен тиражом в 1500 экземпляров. Такой «Гелендваген» получил 20-дюймовые диски AMG и доступен только в черном, белом и оливковом цвете.
Салон Mercedes G500 V8 Final Edition украшен дорогой двухцветной кожей Nappa. Также внутри и на кузове появились памятные таблички, а комплектация включает в себя мощную акустику Burmester. Стоимость составляет 196 000 евро.
Mercedes G-Class с V8 выпускали в течение 30 лет. Впервые вариант G500 был предложен в 1993 году, и тогда он был оснащен пятилитровым 241-сильным мотором.
В разное время Mercedes G500 комплектовали V8 объемом 5 и 5,4 л и мощностью до 388 л.с. С 2015 года версия оснащается 4,0-литровой восьмеркой с турбонаддувом. Именно на G500 приходится большая часть продаж «Гелендвагена» в мире.
По материалам:
Фокус
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