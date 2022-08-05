Продажи электрокаров в Украине установили еще один рекорд — Finance.ua

Продажи электрокаров в Украине установили еще один рекорд Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Продажи электрокаров в Украине установили еще один рекорд

Продажи новых электромобилей в Украине переступили важный психологический барьер в 5% и уверенно продолжают расти. По итогам июля рынок новых электрокаров в нашей стране уже составил 11,1% от общих продаж новых автомобилей. Но на украинском электрическом авторынке есть еще интересные достижения.

Проанализировав продажи новых электрокаров на украинском рынке, в Auto-Consulting зафиксировали почти четырехкратный рост по сравнению с июлем прошлого года. И это единственный сегмент авторынка, который растет в этом году (в 3,3 раза — +229%) на фоне суммарного падения рынка на −61%.

Какие электрокары покупают украинцы

В июле лидером продаж новых электромобилей в Украине стал Volkswagen ID.4 с долей более 30% электического авторынка.

На втором месте — китайский электрокар DongFeng X-NV (M-NV) с 13,3% рынка.

Замыкает ТОП-3 Audi e-tron с долей 8,3% рынка. Эта модель Audi наиболее продаваемая среди официально представленных моделей в стране.

Другие популярные электрокары — Hyundai Ioniq 5, BMW iX3 и BMW iX.



Примечательно, что по итогам июля на Киев и область пришлась ровно половина проданных в стране электрокаров. 10% пришлось на Одесскую область и 7,7% в Днепропетровскую.

Интересен тот факт, что в июле продажи электрокаров (11,1%) почти сравнялись с поставками гибридных автомобилей (11,8%), хотя ранее демонстрировали в разы меньшие показатели продаж. А суммарный парк электромобилей и гибридов в Украине перешагнул важную психологическую отметку в 100 тыс. автомобилей. То есть более 100 тыс. украинцев выбрали для себя авто на альтернативном источнике питания.

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Autoconsulting По материалам:

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