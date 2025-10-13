0 800 307 555
Продажи автомобилей Porsche в Китае и Северной Америке резко упали в 2025 году

23
В КНР падение автомобилей Porsche зафиксировано на уровне 26%. Несколько меньше в регионе Северной Америки. Ключевая причина — американские тарифы, которые уже начинают сказываться. Но есть также рычаг конкуренции, что особенно ощутимо в Китае.
Передает УНН со ссылкой на Reuters и Automotive.
Porsche, входящая в состав Volkswagen, сталкивается с проблемами в продаже своих автомобилей в КНР и на территории Северной Америки. На фоне заявлений от генерального директора Porsche и VW Оливера Блюме о том, что для европейских автопроизводителей «вечеринка закончилась», Porsche снизила свой прогноз рентабельности в прошлом месяце. Кроме того, компания сообщила о задержках с выпуском своих электромобилей.
По данным статистики:
В Китае продажи Porsche упали на 26 процентов до 32 195 автомобилей по сравнению с 2024 годом. Аналитики указывают, что Porsche сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае со стороны местных брендов, таких как BYD, а также слабым спросом из-за проявлений экономического кризиса в КНР.
В Северной Америке наблюдается снижение до 5% за квартал.
Мировые продажи бренда из Штутгарта упали на 6 процентов за первые три квартала до 212 509 автомобилей.
Porsche также испытывает трудности на своем внутреннем немецком рынке, где продажи снизились на 16 процентов.
В целом проблемы Porsche свидетельствуют о более широком спаде в европейском автомобильном секторе, особенно на его внутреннем рынке, в Германии. Об этом говорится в заключении от Reuters.
По материалам:
УНН
