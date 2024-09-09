Продажи авто в Китае падают пятый месяц подряд — Finance.ua

Продажи авто в Китае падают пятый месяц подряд Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Продажи автомобилей в Китае в августе упали пятый месяц подряд, хотя продажи электромобилей и гибридов выросли и заняли рекордную долю рынка.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

В сообщении говорится, что продажи упали на 1,1% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году до 1,92 млн автомобилей. Это по сравнению с понижением на 3,1% в июле.

Однако продажи электромобилей и гибридов подскочили на 43,2% и составили рекордные 53,5% от общего объема продаж автомобилей, поскольку местный чемпион по электромобилям BYD установил рекорд продаж, а конкурент в США Tesla имел лучший месяц в 2024 году.

Сообщается, что экспорт автомобилей вырос на 24% после роста на 20% в июле.

Водители имеют право на денежную субсидию в размере до 2 823 долл. при обмене автомобилями с бензиновыми двигателями на электромобиль, тогда как те, кто обменивает автомобили с бензиновыми двигателями на более экологичные, имеют право на помощь до 2113 долл.

Отмечается, что рост продаж подключаемых к сети электромобилей и гибридов едва помог справиться с проблемами дилерских центров, борющихся с падением цен.

Большая часть дилерских центров понесла убытки в январе-июне, причем этот показатель вырос на 7,3% пункта по сравнению с предыдущим годом.

Економічна Правда По материалам:

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