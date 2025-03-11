Продажа земли в Украине — сколько налогов придется заплатить — Finance.ua
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Продажа земли в Украине — сколько налогов придется заплатить

Недвижимость
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Продажа земли в Украине — сколько налогов придется заплатить
Продажа земли в Украине — сколько налогов придется заплатить
Рынок земли в Украине работает уже более трех лет, и ежегодно количество сделок растет. Продажа земельного участка — это не только юридический процесс, но и финансовый вопрос, ведь продавец должен уплатить несколько видов налогов.
Как отмечают в «Земельном фонде Украины», в зависимости от срока владения, статуса продавца и вида земли, налоговая нагрузка может существенно отличаться.

Основные налоги при продаже земли

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
НДФЛ — это основной налог, взимаемый с дохода от продажи земли. Ставка зависит от срока владения участком:
  • 5% — если земельный участок находится в собственности более 3 лет или был получен по наследству.
  • 18% — если земля продана раньше, чем через 3 года после обретения права собственности.
Если земля была бесплатно приватизирована, то для льготной ставки (5%) ее нужно содержать не менее 10 лет.
2. Военный сбор (5%)
Независимо от срока владения каждый продавец платит военный сбор в размере 5% от стоимости продажи.
3. Государственная пошлина
Если покупатель и продавец не являются близкими родственниками, за нотариальное удостоверение договора купли-продажи взимается 1% суммы сделки.

Налоговые ставки для нерезидентов

Если продавец не является резидентом Украины, ставка НДФЛ всегда составляет 18% независимо от срока владения землей. Дополнительно уплачивается военный сбор в 5%.

Дополнительные расходы при продаже земли

Кроме налогов продавец несет еще несколько финансовых обязательств.
  • Оценка земли — обязательная процедура для определения минимальной стоимости участка для налогообложения.
  • Нотариальные услуги — расходы на удостоверение договора.
  • Административный сбор за регистрацию прав в Государственном реестре прав.

Важные нюансы при продаже земли

  • При продаже земли важно учитывать, что доход от продажи включается в общий годовой налогооблагаемый доход продавца.
  • Расчет налогов осуществляется на основе оценочной стоимости земельного участка, который не может быть ниже рыночного.
  • Нотариус, удостоверяющий договор купли-продажи, является налоговым агентом и обязан начислить и уплатить налоги в бюджет.

Как уменьшить налоговую нагрузку

Чтобы избежать чрезмерных затрат, перед продажей земли следует:
  • проверить срок владения — возможно, стоит подождать, чтобы получить льготную ставку НДФЛ;
  • консультироваться с нотариусом — он подскажет, как правильно оформить сделку;
  • оценить стоимость сделки — налоги рассчитываются на основе цены продажи, но не ниже нормативной оценки земли.
По материалам:
Novyny.live
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