Продажа земли в Украине — сколько налогов придется заплатить
Рынок земли в Украине работает уже более трех лет, и ежегодно количество сделок растет. Продажа земельного участка — это не только юридический процесс, но и финансовый вопрос, ведь продавец должен уплатить несколько видов налогов.
Как отмечают в «Земельном фонде Украины», в зависимости от срока владения, статуса продавца и вида земли, налоговая нагрузка может существенно отличаться.
Основные налоги при продаже земли
1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
НДФЛ — это основной налог, взимаемый с дохода от продажи земли. Ставка зависит от срока владения участком:
- 5% — если земельный участок находится в собственности более 3 лет или был получен по наследству.
- 18% — если земля продана раньше, чем через 3 года после обретения права собственности.
Если земля была бесплатно приватизирована, то для льготной ставки (5%) ее нужно содержать не менее 10 лет.
2. Военный сбор (5%)
Независимо от срока владения каждый продавец платит военный сбор в размере 5% от стоимости продажи.
3. Государственная пошлина
Если покупатель и продавец не являются близкими родственниками, за нотариальное удостоверение договора купли-продажи взимается 1% суммы сделки.
Налоговые ставки для нерезидентов
Если продавец не является резидентом Украины, ставка НДФЛ всегда составляет 18% независимо от срока владения землей. Дополнительно уплачивается военный сбор в 5%.
Дополнительные расходы при продаже земли
Кроме налогов продавец несет еще несколько финансовых обязательств.
- Оценка земли — обязательная процедура для определения минимальной стоимости участка для налогообложения.
- Нотариальные услуги — расходы на удостоверение договора.
- Административный сбор за регистрацию прав в Государственном реестре прав.
Важные нюансы при продаже земли
- При продаже земли важно учитывать, что доход от продажи включается в общий годовой налогооблагаемый доход продавца.
- Расчет налогов осуществляется на основе оценочной стоимости земельного участка, который не может быть ниже рыночного.
- Нотариус, удостоверяющий договор купли-продажи, является налоговым агентом и обязан начислить и уплатить налоги в бюджет.
Как уменьшить налоговую нагрузку
Чтобы избежать чрезмерных затрат, перед продажей земли следует:
- проверить срок владения — возможно, стоит подождать, чтобы получить льготную ставку НДФЛ;
- консультироваться с нотариусом — он подскажет, как правильно оформить сделку;
- оценить стоимость сделки — налоги рассчитываются на основе цены продажи, но не ниже нормативной оценки земли.
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