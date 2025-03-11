Продажа земли в Украине — сколько налогов придется заплатить Сегодня 14:04 — Недвижимость

Продажа земли в Украине — сколько налогов придется заплатить

Рынок земли в Украине работает уже более трех лет, и ежегодно количество сделок растет. Продажа земельного участка — это не только юридический процесс, но и финансовый вопрос, ведь продавец должен уплатить несколько видов налогов.

Как отмечают в « Земельном фонде Украины », в зависимости от срока владения, статуса продавца и вида земли, налоговая нагрузка может существенно отличаться.

Основные налоги при продаже земли

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

НДФЛ — это основной налог, взимаемый с дохода от продажи земли. Ставка зависит от срока владения участком:

5% — если земельный участок находится в собственности более 3 лет или был получен по наследству.

18% — если земля продана раньше, чем через 3 года после обретения права собственности.

Если земля была бесплатно приватизирована, то для льготной ставки (5%) ее нужно содержать не менее 10 лет.

2. Военный сбор (5%)

Независимо от срока владения каждый продавец платит военный сбор в размере 5% от стоимости продажи.

3. Государственная пошлина

Если покупатель и продавец не являются близкими родственниками, за нотариальное удостоверение договора купли-продажи взимается 1% суммы сделки.

Налоговые ставки для нерезидентов

Если продавец не является резидентом Украины, ставка НДФЛ всегда составляет 18% независимо от срока владения землей. Дополнительно уплачивается военный сбор в 5%.

Дополнительные расходы при продаже земли

Кроме налогов продавец несет еще несколько финансовых обязательств.

Оценка земли — обязательная процедура для определения минимальной стоимости участка для налогообложения.

Нотариальные услуги — расходы на удостоверение договора.

Административный сбор за регистрацию прав в Государственном реестре прав.

Важные нюансы при продаже земли

При продаже земли важно учитывать, что доход от продажи включается в общий годовой налогооблагаемый доход продавца.

Расчет налогов осуществляется на основе оценочной стоимости земельного участка, который не может быть ниже рыночного.

Нотариус, удостоверяющий договор купли-продажи, является налоговым агентом и обязан начислить и уплатить налоги в бюджет.

Как уменьшить налоговую нагрузку

Чтобы избежать чрезмерных затрат, перед продажей земли следует:

проверить срок владения — возможно, стоит подождать, чтобы получить льготную ставку НДФЛ;

консультироваться с нотариусом — он подскажет, как правильно оформить сделку;

оценить стоимость сделки — налоги рассчитываются на основе цены продажи, но не ниже нормативной оценки земли.

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