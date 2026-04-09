Продажа подержанных вещей через OLX налогом облагаться не будет — нардеп

Изменения не касаются продажи подержанных вещей
Законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, не будет касаться граждан, продающих личные вещи через маркетплейсы, в частности OLX.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике и один из авторов законопроекта Ярослав Железняк на брифинге, передает Укринформ.

Как изменится налогообложение для пользователей платформ

«Если вы ФЛП и продаете товары, этот законопроект вас не затрагивает: работаете по-прежнему и платите налоги. Следующее. Вы ФЛП, тоже продаете товары, но живете, например, в Буче и хотите поехать в Киев, а по дороге подрабатываете в Uber, Bolt или Uklon, подвозя людей. В этом случае вы должны с этого дохода заплатить 23% налога. По новым правилам, вам не нужно будет подавать отчетность или заниматься бюрократией — платформа автоматически удержит 5% налога и 5% военного сбора и сама все задекларирует. То есть ваше налогообложение уменьшится на 13%», — объяснил парламентарий.
Депутат убежден, что для граждан такие изменения станут удобными: «С вас никто не взимает ЕСВ, вам не предъявляют претензий по поводу налогового законодательства — за вас всю работу делает платформа».

Продажа товаров через маркетплейсы

«Другая ситуация: вы продаете товары через OLX. Если вы хотите системно продавать товары и работать через маркетплейс, то есть, когда деньги проходят через OLX, Prom, Rozetka или любой другой сайт, у вас есть два варианта. Первый — зарегистрироваться как ФЛП и платить 6,5% налогов в целом с военным сбором. Или вы можете воспользоваться законом: если вы продали товаров на сумму более 2000 евро, а именно новых товаров как магазин, тогда платформой будут удержаны и уплачены 10% налогов, если вы не хотите быть ФЛП», — пояснил депутат.
Он подчеркнул, что изменения не касаются продажи подержанных вещей.
«На данный момент этот законопроект абсолютно не затрагивает граждан, создает более простые и выгодные условия, уменьшая налоговую нагрузку и бюрократию. Он создает для многих льготу в 13%. Именно таким образом, мы считаем, постепенно увеличится налоговая база: людям станет выгоднее работать прозрачно и не иметь проблем», — подчеркнул Железняк.
Политик отметил, что закон вступит в силу не сразу после принятия и подписания: «В лучшем случае — примерно через полтора года после подписания всех соглашений и ряда других процедур; это долгий государственный процесс».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада приняла за основу законопроект № 15111-д о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении. Предполагается, что изменения начнут действовать с начала 2027 года.
Как пояснили в Министерстве финансов, законопроект вводит специальный подход к налогообложению доходов граждан, полученных через цифровые платформы. Предусмотрено установление не облагаемого налогом порога на уровне 2 тыс. евро в год для продажи товаров физическими лицами. Это означает, что разовые продажи личных или подержанных вещей налогом не облагаются.
Укрінформ
ЗаконопроектыНалогообложениеНалоги
