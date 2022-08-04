Продажа недвижимости во время войны: новые правила и условия — Finance.ua
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Продажа недвижимости во время войны: новые правила и условия

Личные финансы
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Продажа недвижимости во время войны: новые правила и условия
Продажа недвижимости во время войны: новые правила и условия
Сфера недвижимости в Украине недавно претерпела важные законодательные изменения: от запрета выполнять любые действия с недвижимостью в начале войны, до открытия реестров и даже возобновления процедуры продажи недвижимого имущества по доверенности. Также в нашем государстве по-новому урегулирован процесс удостоверения соглашений о купле-продаже квартиры, дома или земельного участка.
Обновленное украинское законодательство о купле-продаже недвижимого имущества преимущественно основывается на том, что внесены изменения в работу нотариусов.
Эксперты портала Flombu.ua советуют ознакомиться с новыми правилами и условиями, введенными в процедуру купли-продажи недвижимости в соответствии с действующим законодательством.

Месячный мораторий на перепродажу недвижимости

Если вы купили, обменяли или получили в подарок недвижимость, вы не сможете отчуждать это имущество в течение месяца со дня, когда состоялась государственная регистрация права собственности на него. Мораторий на скорую перепродажу недвижимости будет продолжаться до завершения военного положения в Украине.

Список нотариусов, имеющих разрешение на работу во время войны

Удостоверять сделки в сфере недвижимости уполномочены только нотариусы, которым государство дало на это право. В Украине создан Перечень нотариусов, которые могут удостоверять договоры о купле-продаже, обмене или дарении недвижимости во время военного положения. Специалистам, не вошедшим в этот перечень, выполнять такие действия запрещено.
Размещен Перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия по ценному имуществу, на сайте Министерства юстиции Украины.

Где можно удостоверить договор о купле-продаже недвижимости

До июня в Украине действовал запрет на подписание договоров об отчуждении недвижимого имущества только по его местонахождению. То есть, если вы продавали квартиру во Львове, удостоверить сделку мог только нотариус, зарегистрировавший свою деятельность в этом городе.
Теперь это правило отменено. «География» удостоверения сделок в сфере недвижимости расширилась даже до возможности выбирать. Удостоверить договор о купле-продаже квартиры или дома можно по:
  • месту, где находится недвижимость;
  • месту регистрации покупателя или продавца;
  • местонахождению юридического лица (если покупает или продает недвижимость организация или учреждение).
Однако не утратило силу требование касательно нотариуса: сделать это может только специалист, вошедший в разработанный государством Перечень.

Можно ли продать недвижимое имущество, которое находится в зоне боевых действий

Теперь — можно. Впрочем, заметьте: можно продать недвижимость, которая находится на территориях, где ведутся военные действия, входящих в Перечень территорий ограниченного доступа.
Удостоверить сделку по купле-продаже недвижимого имущества, оказавшегося в зоне боевых действий, может только нотариус, которому разрешено это и чьи данные внесены в Перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия по ценному имуществу.
Таким образом, основные законодательные изменения в процедуре купли-продажи недвижимости касаются отчуждения недвижимого имущества во время войны и связаны с правом нотариуса на удостоверение таких договоров — по продаже, обмену или дарению квартиры или дома.
По материалам:
Finance.ua
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