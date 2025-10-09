Продажа или утилизация: что нужно сделать со смартфоном
Сброс смартфона до заводских настроек перед продажей не гарантирует полного удаления личных данных.
Продажа, передача или утилизация как корпоративного, так и личного устройства — не просто бытовая операция, а вопросы информационной безопасности.
Распространенная ошибка
Стандартный сброс полностью очищает память, создает значительные риски для конфиденциальности.
Специалисты объясняют, что сброс обычно лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается в памяти до момента перезаписи.
Используя специальное программное обеспечение, злоумышленники могут восстановить фрагменты фотографий и документов, метаданные, следы активности, историю браузера, пароли, переписку в мессенджерах, публикации, геоданные, аккаунты и токены аутентификации.
Чтобы минимизировать риски
Перед продажей следует включить шифрование устройства, удалить все учетные записи, приложения и сервисы, выполнить сброс до заводских настроек.
Затем перезаписать память — например, загрузив большие файлы или коллекции изображений и фильмов, после чего снова сбросить настройки. Кроме того, необходимо удалить SIM-карты и SD-карты, ведь на них также хранится конфиденциальная информация.
В современных условиях, когда смартфон фактически является «цифровым двойником» человека, специалисты советуют уделить финальной очистке устройства достаточно времени, чтобы избежать утечки личных данных.
