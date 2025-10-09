Продажа или утилизация: что нужно сделать со смартфоном Сегодня 05:42 — Личные финансы

Продажа или утилизация: что нужно сделать со смартфоном

Сброс смартфона до заводских настроек перед продажей не гарантирует полного удаления личных данных.

Продажа, передача или утилизация как корпоративного, так и личного устройства — не просто бытовая операция, а вопросы информационной безопасности.

Распространенная ошибка

Стандартный сброс полностью очищает память, создает значительные риски для конфиденциальности.

Специалисты объясняют, что сброс обычно лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается в памяти до момента перезаписи.

Используя специальное программное обеспечение, злоумышленники могут восстановить фрагменты фотографий и документов, метаданные, следы активности, историю браузера, пароли, переписку в мессенджерах, публикации, геоданные, аккаунты и токены аутентификации.

Чтобы минимизировать риски

Перед продажей следует включить шифрование устройства, удалить все учетные записи, приложения и сервисы, выполнить сброс до заводских настроек.

Затем перезаписать память — например, загрузив большие файлы или коллекции изображений и фильмов, после чего снова сбросить настройки. Кроме того, необходимо удалить SIM-карты и SD-карты, ведь на них также хранится конфиденциальная информация.

В современных условиях, когда смартфон фактически является «цифровым двойником» человека, специалисты советуют уделить финальной очистке устройства достаточно времени, чтобы избежать утечки личных данных.

