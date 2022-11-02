Продажа генераторов и пауэрбанков выросла в 10 раз: средний чек — Finance.ua

Продажа генераторов и пауэрбанков выросла в 10 раз: средний чек Сегодня 10:00 — Личные финансы

Продажа генераторов и пауэрбанков в сентябре-октябре 2022 года выросла в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в сети национального маркетплейса «АЛЛО».

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Спрос на товары маркетплейса „АЛЛО“ во время войны ощутимо изменился. Сейчас украинцы покупают генераторы, обогреватели, фонари, зарядные станции. Также продолжают покупать необходимую электронику, товары для удаленной работы, обучения и быта — эти категории товаров не теряют популярность, хотя общий спрос снизился. Продажа одежды, обуви, школьной формы, детских товаров и игрушек упала на 90%. До декабря на генераторы, солнечные панели, пауэрбанки будет наблюдаться дефицит», — сообщила операционная директор ГК «АЛЛО» и руководитель маркетплейса allo.ua Наталия Панкратова.

В то же время объем продаж генераторов увеличился в десять раз в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года. В октябре скачок немного уменьшился: увеличение объема продаж в этом месяце составляет пять раз.

«Средний чек (на генераторы) в целом вырос за год на 82% и составил более 30 тыс. грн», — сообщила Панкратова.

Чаще всего украинцы выбирают компактные генераторы 2,5-2,8 кВт. Владельцы частных домов предпочитают двухтопливные генераторы, дизельные и бензиновые, 5,5 кВт и более.

Объем продаж пауэрбанков также вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. В компании отметили, что в довоенное время популярны были менее емкие модели, сейчас повышенный спрос имеют модели с емкостью от 20000 mAh, которые подходят для смартфонов, смарт-часов и планшетов.

Средний чек в этой категории по итогам третьего квартала 2022 составляет 2 тыс. грн.

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