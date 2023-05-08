Процент арендованных площадей в киевских ТРЦ достиг 10-летнего минимума — Finance.ua
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Процент арендованных площадей в киевских ТРЦ достиг 10-летнего минимума

Недвижимость
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Процент арендованных площадей в киевских ТРЦ достиг 10-летнего минимума
Процент арендованных площадей в киевских ТРЦ достиг 10-летнего минимума
В киевские торговых центрах свободных площадей сейчас больше, чем когда-либо за последние десять лет.
Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на данные компании Colliers Ukraine.
В настоящее время пустует торговая площадь, равная 38 футбольным полям. Менее всего заполнен ТРЦ Blockbuster — его вакантность составляет около 40%. В ТРЦ Respublika Park на Окружной дороге пустуют 15% площадей. В центрах, расположенных в густонаселенных районах, ситуация лучше: в ТРЦ Аладдин 5% свободных мест, Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon и Piramida — около нуля.

Каковы причины?

Одна из причин, почему люди стали меньше ходить в ТРЦ — остановка работы магазинов-магнитов, таких как Zara, Bershka, H&M. Также после начала российского вторжения ушли с рынка бренды GAP и Marks&Spencer.
Вышли с рынка российские и белорусские ритейлеры: Gloria Jeans, Ostin, BeFree.
Кроме этого, люди меньше ходили и из-за воздушных тревог. В прошлом году торговые центры были закрыты по этой причине почти 30 дней.
В то же время в торговые центры приходят новые бренды, в том числе украинские. Так, в Respublika Park открыли магазины мебельная фабрика Constanta из Харькова и продавцы одежды US Polo, бежавшие из Мариуполя. Пришел польский бренд одежды Ohnik.

Как ТРЦ пытаются спасти ситуацию?

Снижение арендных ставок, не менее чем на 50%, — основная мера со стороны ТРЦ по удержанию арендаторов. Украинский производитель одежды «Goldi льнокомбинат» открыл около 10 новых магазинов, воспользовавшись удешевлением аренды.
Кроме того, чтобы заполнить свободные квадратные метры, ТРЦ открывают нетипичные точки. У Retroville появился сервисный центр МВД. А в Gulliver — детский музей «Открывай портал в науку».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Хмарочос
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