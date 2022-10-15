Процедура снятия лица с регистрации места жительства: особенности — Finance.ua

Процедура снятия лица с регистрации места жительства: особенности
Процедура снятия лица с регистрации места жительства на сегодняшний день достаточно сложная.
Снятие с регистрации места жительства производится:
- по заявлению лица;
- по заявлению лица о выезде на постоянное место жительства;
- по заявлению иностранца или лица без гражданства на основании документа, срок действия которого истек;
- по заявлению собственника жилья;
- по заявлению службы по делам детей при усыновлении.
Путей урегулирования этого вопроса есть два: внесудебный и судебный.
Первый этап снятия лица с места регистрации — это, наверное, самый легкий и быстрый путь — по добровольному согласию лица, которое не отрицает снятия его с регистрации места проживания в вашем жилом помещении. В этом случае лицо должно подать заявление в исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета и или в центр предоставления административных услуг по местонахождению жилого помещения.
Если лицо отказывается от снятия с места регистрации, то владелец жилья (хозяин) может самостоятельно снять с места регистрации, в случае если имеет соответствующие документы лица: это паспорт, идентификационный код.
Следует отметить, что лицо, которое без его согласия было снято с регистрации места жительства, может обратиться в суд. Поэтому внесудебный порядок снятия с регистрации места жительства не обеспечивает стопроцентную гарантию.
Также подать заявление о снятии с зарегистрированного места жительства лицо может еще в электронной форме через Единый государственный вебпортал электронных услуг (портал Действие). Но в связи с военной ситуацией в Украине сейчас он временно не работает.
Относительно другого пути решения вопроса снятия лица с места регистрации — судебного.
Прежде всего можно сказать, что снятие с регистрации места жительства лица осуществляется на основании судебного решения, вступившего в законную силу. Поэтому перед тем как обратиться в суд, владельцу жилья нужно собрать пакет документов:
- исковое заявление;
- копия паспорта;
- копия идентификационного кода;
- документ, удостоверяющий право собственности на жилье;
- копия технического паспорта на жилье;
- уплатить судебный сбор.
На основании судебного решения, вступившего в законную силу, собственник жилья обращается в центр по предоставлению административных услуг или в орган, занимающийся этим вопросом по месту прописки.
Таким образом, в случае каких-либо ограничений в осуществлении права пользования и распоряжения своим имуществом, собственник вправе потребовать устранения каких-либо препятствий уже на основании решения суда.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью